婦團籲提升女性勞參率 推動彈性育嬰假

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托育政策催生聯盟8日舉辦「2023年婦女節政策建言記者會」，指出女性勞參率過低是台灣生育率低的主因之一，呼籲政府盡速推動「新增親職假」（彈性育嬰假）修法，實踐職場和家庭內的性別平等。民進黨立委范雲（右4）、林淑芬（右2）等人出席與會。中央社記者張雄風攝 112年3月8日

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（中央社記者張雄風台北8日電）今天是婦女節，托育政策催生聯盟表示，女性勞參率過低是台灣生育率低的主因之一；並呼籲政府應盡速推動「新增親職假」（彈性育嬰假），實踐職場和家庭內的性別平等。

今天是婦女節，托育政策催生聯盟今天舉辦「2023年婦女節政策建言記者會」。會中引用根據衛福部統計，台灣去年生育率為0.87%，出生人口僅約13萬人。

托育政策催生聯盟向企業、政府提出3大建言，包含所有企業應揭露「支持女性就業與支持員工育兒」的相關作為；台灣永續發展指標應納入「女性勞動力永續項目」；政府應盡速推動「新增親職假」（彈性育嬰假）修法，實踐職場和家庭內的性別平等。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，根據聯合國人口基金2019年研究報告，因應低生育，瑞典政策是典範，其中之一就是增加女性勞動參與率；統計2021年女性勞參率，瑞典為1.67%、德國1.58%；台灣僅0.98%，也低於鄰近國家日本1.30%。

婦女新知基金會法律部主任戴靖芸表示，基金會接獲過懷孕霸凌的申訴，如老闆規定女性員工請育嬰假「要輪流」；甚至也有準爸爸申訴，想請育嬰假被老闆刁難，說是「太太很沒用」才要先生請育嬰假。

戴靖芸說，女性是國家永續發展的關鍵，企業未來不論規模大小，必須將員工也是育嬰照顧者的觀念納入；這幾年台灣勞動人口快速減少，這個觀念是爭取國外人才的重點之一。

民進黨立委范雲表示，若只是生一胎補助多少錢，沒辦法解決低生育率的問題；女性進入職場就容易婚育中斷，雙親投入職場就會面臨低生育率，北歐提高女性在30歲後勞參率，加上平價的托育，能有彈性的親職假也有助於男性參與育兒，小孩在8歲之前都能請，生育率的問題才能真正解決。

時代力量立委王婉諭表示，總是說少子化是國安問題，政府要積極，但一直只有補助津貼的作法，沒辦法讓家長減輕壓力；現在很多家長面臨情況的是小孩有狀況只能請事假，因此希望親職假能有彈性，用日、小時來做計算，將協助對象從3歲提升到8歲，會是大家都支持的方向。

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民進黨立委林淑芬表示，勞保要永續，不是政府每年補多少，而是要提高生育率，女性是核心；提升女性的勞參率就是解決方法，若只能生育和職場二擇一，勞動力會無以無繼。

林淑芬說，不是女性不想生，而是被迫不想生，沒辦法有足夠的時間陪伴；只有國家政策落後，才會需要在工作、生小孩做選擇，「女性通通都要」；增加親職假的彈性，總天數沒變，因此不會增加企業支出；育兒不是只有勞工、婦女自己的事，只有政府、企業支持，婚育年齡的女性才敢生。（編輯：李亨山）1120308