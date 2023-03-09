廢輪胎回收險砸清潔隊員 環保署擬訂清運原則

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（中央社記者張雄風台北9日電）針對日前發生廢輪胎險砸清潔隊員一事，環保署今天表示，將明定廢輪胎收運規則，並公布周知機車行；全環總對此以「留校察看」回應，若環保署重演敷衍態度，不排除有強烈抗爭。

全國環保公務機關總工會日前表示，2月28日發生在垃圾清運現場的「廢輪胎砸清潔隊員」事件，起因於每趟清運廢輪胎數量有限，引發機車行老闆不滿，強行丟輪胎回收險砸到清潔隊員，最後是在機車行老闆直播道歉下收場。

但全環總認為，各地清潔隊作為廢棄物清運的執行機關，對於收運廢輪胎方式說明莫衷一是，怎麼丟、怎麼收才能安全又便民，完全不見環保署對此負責釐清、提出改善方案。

行政院環境保護署今天針對本案召開協商會議，由全環總各地工會理事長與幹部、本會職安促進小組委員等10多人透過實體、視訊與會討論。

全環總理事長蘇家源告訴中央社記者，與環保署討論後，會員也針對環保署所提的內容進一步開會，最後決定「留校察看」；也釋出善意，取消原訂明天於環保署的抗議活動。

蘇家源表示，4月「清潔人員職業安全衛生促進小組」正式會議中將全力追蹤環保署兌現今日協商承諾，如果環保署重演敷衍態度，工會不排除發動更強烈的抗爭。

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環保署今天發布新聞稿表示，現行執行機關協助機車行回收廢輪胎，主要方式仍以沿線收運為主，為避免影響家戶資收物收運，部分清潔隊有限制單次清運數量，或指定場所供業者自行清運，或採事先預約後安排專車回收。

針對部分執行機關因地制宜的收受方式，導致機車行不清楚規定情形，環保署將在近期邀集各縣市環保局研商明定收運規則，並公布周知轄內機車行，以達便民並有利於廢棄物清運，共同維護環境。（編輯：陳政偉）1120309