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海運大熱門 777名考生報考航海人員測驗

2023/3/11 12:08
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（中央社記者余曉涵台北11日電）海運近幾年成為熱門職業，根據航港局統計，今年第一次航海人員測驗有777名考生報考，比去年同期630人大幅增加23%，呈現明顯成長。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，112年第一次航海人員測驗在3月11日、12日登場，總共有777名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考241人，到考人數211人，到考率87.55%。

航港局指出，受到後COVID-19疫情時代全球海運市場蓬勃發展影響，吸引越來越多海事院校學生投入海運職場，這次測驗報考人數較去年同期630人大幅增加23%，呈現明顯成長。

由於國內疫情趨緩，航港局表示，參加測驗考生仍應全程配戴口罩，入場前須進行手部酒精消毒，除確診者無法應測外，確診已解除隔離仍快篩陽性參測人員或有身體不適等情況，則安排至至備用試場應測，每天測驗結束後亦會進行試場消毒清潔工作。

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航港局說，今年預計辦理4次測驗，這次測驗預計4月14日榜示，考畢試題及答案將於3月13日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統（網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201）公布。

考生如有試題疑義，要在3月15日前，登入「航海人員測驗系統」內「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果也將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考。（編輯：李亨山）1120311

#交通部航港局
#航海人員測驗
#備用試場
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