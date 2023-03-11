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南橫落石一度機動管制 甲仙工務段緊急刷坡清除

2023/3/11 13:19（3/11 14:06 更新）
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南橫公路台20線臨105便道14.6k禮觀路段11日上午發現零星落石，甲仙工務段緊急調派施工人員辦理落石刷坡清理作業，前後道路機動管制。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月11日
南橫公路台20線臨105便道14.6k禮觀路段11日上午發現零星落石，甲仙工務段緊急調派施工人員辦理落石刷坡清理作業，前後道路機動管制。（甲仙工務段提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）南橫公路台20線臨105便道14.6k禮觀路段今天上午發現零星落石，甲仙工務段派員辦理刷坡作業，前後道路機動管制，中午12時完成清理，目前解除管制。

交通部公路總局第三區養護工程處中午發布新聞稿指出，保全清晨5時巡視台20線臨105便道14.6k禮觀路段發現零星落石，但道路仍可通行，上午7時前已完成清理。

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甲仙工務段向中央社記者表示，為保障用路人行車安全，事後仍緊急調派施工人員辦理落石刷坡清理作業，前後道路進行機動管制，時長約30到40分鐘，屬道路安全維護作為，並非交通阻斷。

甲仙工務段指出，施工人員中午12時前已完成刷坡清理，解除管制作業。遠端梅山口及天池管制哨保全人員也正逐一宣導民眾，行經時需配合現地交管作業，維護行車安全。（編輯：郭諭儒）1120311

#甲仙工務段
#禮觀路段
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