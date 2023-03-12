北台灣下午轉雨入夜氣溫驟降 吳德榮：14日晚探10度

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中央氣象局表示，12日上半天各地仍為晴到多雲天氣，下半天起東北風明顯增強，北部及東半部地區雲量增多，將轉局部短暫雨天氣。圖為台北市南港區民眾撐傘遮陽。中央社記者鄭傑文攝 112年3月12日

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（中央社台北12日電）中央氣象局表示，今天上半天各地仍為晴到多雲天氣，高溫都可來到攝氏25到29度，局部地區溫度會再更高一些；下半天起東北風明顯增強，北部及東半部地區雲量增多，將轉局部短暫雨天氣。

氣象局指出，入夜後大陸冷氣團南下，北台灣天氣轉冷，低溫將會降到13到15度，其他地區則在16到18度，特別提醒北部民眾要留意天氣與溫度上的變化。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場白天仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午，北部至竹苗外海可能出現背風渦流，致局部地區污染物濃度稍高，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；晚起大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響程度視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，迎風面擴散條件普通，中南部地區位於下風處，污染物易累積，西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120312

吳德榮：傍晚北部東部轉雨降溫 14日晚探10度

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮今天表示，傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東部轉雨降溫，14日晚、15日清晨將因「輻射冷卻」加持，出現此波最低氣溫，部分地區下探攝氏10度。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏11.6度，其次為花蓮縣壽豐鄉11.7度、新竹縣關西鎮11.8度。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，今晚起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天下午起，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天持續晴朗微熱，中南部空氣品質不佳；傍晚鋒面挾冷空氣南下，北、東部轉雨降溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，白天濕冷漸轉乾冷，中南部多雲時晴，氣溫亦下降；14日至17日天氣晴朗，東半部偶有局部短暫降雨，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大。

吳德榮說，14日晚、15日清晨將因「輻射冷卻」加持，恐出現此波最低氣溫；最新模擬的強度略微調弱，以「大陸冷氣團」機率較高，部分平地最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，18日另一波鋒面及東北季風影響，北、東轉雨、轉涼。（編輯：陳仁華）1120312