越生在台衝破2萬人 台灣耕耘16載建立留學口碑

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越南在2020年成為台灣最大境外生源國，2022年在台就讀的越南學生一舉突破2萬人里程碑。圖為駐越南代表處教育組2022年4月訪視順化富春大學學生上課情形。（駐越南代表處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月12日

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）越南學生在台就讀人數首度突破2萬人，並繼續蟬聯台灣境外生最大來源國。教育部在越南派駐人員迄今16年，因超前歐美國家布局，趕上越南發展黃金期，一步步打造台灣留學口碑。

越南2022年3月中開放邊境，結束鎖國防疫，越生赴台就讀人數大幅增加。教育部統計顯示，截至2022年底，共有2萬3728名越生在台就讀，較2021年底的1萬8821人成長26%。

教育部2006年在越南經濟大城胡志明市派駐人員，2016年又於首都河內市設立教育組，駐越南代表處教育組長朱多銘2006年前往胡志明市開疆闢土，2020年1月再度「回鍋」越南派駐河內市，兩次加起來已逾6年。

朱多銘表示，教育部大概於2005、2006年就注意到海外招生的市場，以因應台灣少子化趨勢，東南亞因為距離近成為首選，越南在這一背景下成為教育部繼泰國之後在東南亞派駐人員的第2個國家。

教育部2006首次在越南設點，朱多銘從英國轉赴胡志明市報到，在他印象中，剛到越南時，只有約400、500名越生在台就讀，當時有意前往台灣深造的越生僅能仰賴口耳相傳及透過一些零星的大學赴越招生獲取資訊。

為了拓展越南生源，朱多銘2007年首次在越南舉辦高等教育展。他回憶，當時共有24所台灣的大學前來，每所學校派1、2個人，共計40人剛好塞滿一輛遊覽車，靠著飛機搭配汽車展開上千公里的南北巡迴。

「從河內、胡志明市、峴港、芹苴這樣繞，到各學校說明，也沒有冷氣，只有幾台大電風扇在吹…」篳路藍縷開拓生源雖然艱辛，大夥卻建立革命情感，高教展後來成為年度例行活動，直到去年參展校數已達60所。

期間越生赴台人數一路攀升，2016年逼近5000人，2018年破萬人，2020年與2021年即使遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，仍持續正成長，並於2020年達1萬7540人成為最大境外生源國，2022年超越2萬人。

朱多銘認為，台灣吸引越南學生前往就讀的原因有三，首先，台灣耕耘越南市場較許多國家早；其次，越南產官學界對台灣的印象好，能夠接受台灣的想法與觀念；再者，越南拚經濟，與國際接軌需要人才。

2006年教育部在越南設點之初，越南人均GDP不到800美元，歷史與政治因素使然，越南民眾早期留學主要選擇東歐各國；除此之外，朱多銘觀察，僅澳洲與台灣較積極在越南開發留學生生源，相較之下具先發優勢。

朱多銘指出，越南官民普遍對台灣印象不錯，雙方針對教育議題的意見交換管道非常暢通。2018年，越南更採認華語文能力測驗成績作為高中畢業以及申請大學入學的外語能力認證，並鼓勵雙方校際合作。

越南近10多年來經濟高速發展，民間拚經濟需要人才與外國接軌，台灣成為越南對外接觸可選擇的一條路徑。朱多銘表示，越南一些具大學、碩士學位的大學教職員常常選擇赴台攻讀學位。

朱多銘形容，他的工作就像是「推銷員」，把台灣高教介紹給越南，「越生在台人數破2萬，很值得高興，但不以此為滿足，還要繼續努力」。而他在越南上下班用來代步的機車，也是他搶爭生源的「戰友」。

每次騎機車外出，只要看到有人在販售台灣美食，朱多銘就會停車去一探究竟，他猜想：「會吃台灣料理的越南人，多少對台灣有興趣」，填飽肚子的同時一邊物色潛在生源，「就算當事人不去台灣念書，親朋好友多少會有意願。」

展望越生海外留學市場，朱多銘認為潛力無限，因為台灣在越南累計投資金額排名第4，台商對留台越生有需求，越生返國後有就業市場；另一方面，越南擁近億人口，30歲以下族群占近5成，意味學齡人口很多。

朱多銘表示，未來招生觸角將更為全面，往大都市周邊省分延伸，並從大學生招到高中生，同時與企業合作培育人才，及鼓勵台灣的學校在大學部開設更多全英語課程、舉辦寒暑期體驗營等，促成更多越生到台灣深造。（編輯：韋樞）1120312

駐越南代表處教育組長朱多銘（圖）兩度派駐越南，前後加計已6年餘，他形容自己的工作如同「推銷員」，把台灣高教介紹給越南。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月12日

不少越南民眾對學習中文有興趣，越南官方2018年採認台灣的華語文能力測驗成績作為高中畢業以及申請大學入學的外語能力認證。圖為華語文能力測驗越南考場。（駐越南代表處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 112年3月12日