更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 生活

女子眼睛不明原因出血 竟是溫差大惹禍

2023/3/13 12:38（3/13 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄20多歲陳姓女子近日眼睛出現血塊，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭（右）表示，這是氣候變化大，造成「結膜下出血」，導致眼白變紅眼，民眾照鏡子若發現出血情況應儘速就醫。圖為13日記者會示範看診情形。中央社記者林巧璉攝 112年3月13日
高雄20多歲陳姓女子近日眼睛出現血塊，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭（右）表示，這是氣候變化大，造成「結膜下出血」，導致眼白變紅眼，民眾照鏡子若發現出血情況應儘速就醫。圖為13日記者會示範看診情形。中央社記者林巧璉攝 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄20多歲陳姓女子近日眼睛出現血塊，她異想天開想把血塊揉散，卻成「血輪眼」。醫師提醒，這是溫差大導致的「結膜下出血」應儘速就醫，如血塊壓迫視神經恐致失明。

近日南部日夜溫差大，眼科出現不少「紅眼」病患求診。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，氣候變化大，造成「結膜下出血」，導致眼白變紅眼。一般而言出血不會有感覺，對視力不會有影響，也不會交互傳染，儘速就醫治療約2至3週可恢復。

洪啟庭今天開記者會提醒民眾注意，陳女也現身說法。洪啟庭說，陳女就醫時出血狀況屬嚴重程度，當時採取類固醇藥水、眼用抗生素等治療方式。

陳女指出，就醫後除了吃藥、點眼藥水，還異想天開每天熱敷眼睛30次以上，每小時都用力揉眼，希望能把血塊揉散，造成眼睛更加紅腫，眼球無法轉動，視力模糊無法正常走路。此舉造成病情惡化，產生嚴重結膜血腫。

陳女緊急回診，透過頭部與眼眶電腦斷層發現，左眼球後方有很大的血塊，已壓迫部分眼外肌，造成眼球無法轉動、影響視力。經醫療團隊治療，陳小姐的視力、眼壓在一個月後終於痊癒。

洪啟庭接受媒體聯訪時說，季節冷熱交替時最容易出現「結膜下出血」，近日有報告指出時常出血，有可能提高日後發生心血管疾病、青光眼機率。民眾照鏡子如果發現出血情況應儘速就醫。（編輯：郭諭儒）1120313

#洪啟庭
#高雄市
#達特楊眼科聯盟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族