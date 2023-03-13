女子眼睛不明原因出血 竟是溫差大惹禍

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高雄20多歲陳姓女子近日眼睛出現血塊，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭（右）表示，這是氣候變化大，造成「結膜下出血」，導致眼白變紅眼，民眾照鏡子若發現出血情況應儘速就醫。圖為13日記者會示範看診情形。中央社記者林巧璉攝 112年3月13日

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄20多歲陳姓女子近日眼睛出現血塊，她異想天開想把血塊揉散，卻成「血輪眼」。醫師提醒，這是溫差大導致的「結膜下出血」應儘速就醫，如血塊壓迫視神經恐致失明。

近日南部日夜溫差大，眼科出現不少「紅眼」病患求診。達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，氣候變化大，造成「結膜下出血」，導致眼白變紅眼。一般而言出血不會有感覺，對視力不會有影響，也不會交互傳染，儘速就醫治療約2至3週可恢復。

洪啟庭今天開記者會提醒民眾注意，陳女也現身說法。洪啟庭說，陳女就醫時出血狀況屬嚴重程度，當時採取類固醇藥水、眼用抗生素等治療方式。

陳女指出，就醫後除了吃藥、點眼藥水，還異想天開每天熱敷眼睛30次以上，每小時都用力揉眼，希望能把血塊揉散，造成眼睛更加紅腫，眼球無法轉動，視力模糊無法正常走路。此舉造成病情惡化，產生嚴重結膜血腫。

陳女緊急回診，透過頭部與眼眶電腦斷層發現，左眼球後方有很大的血塊，已壓迫部分眼外肌，造成眼球無法轉動、影響視力。經醫療團隊治療，陳小姐的視力、眼壓在一個月後終於痊癒。

洪啟庭接受媒體聯訪時說，季節冷熱交替時最容易出現「結膜下出血」，近日有報告指出時常出血，有可能提高日後發生心血管疾病、青光眼機率。民眾照鏡子如果發現出血情況應儘速就醫。（編輯：郭諭儒）1120313