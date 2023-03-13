新北盼捷運中和公館線列優先 3月底提報交通部

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北13日電）新北市政府今天舉行永和區行動治理里長座談會，會中共識爭取推動捷運中和公館線，捷運局長李政安表示，已研擬方案將於3月底提報交通部，盼列捷運整體路網優先路線。

新北市長侯友宜今天參與座談會並聽取各方意見，包括新北市議會副議長陳鴻源及里長等多人，都表達捷運中和公館線能儘快推動的期待。

新北市捷運工程局局長李政安表示，「中和公館線」是當初台北市捷運工程局於2017年取消的「南北線」規劃案，原先路線規劃從台北市內湖沿基隆路經公館到中和，後來因經費等問題而取消。

李政安表示，新北市延續捷運南北線，將中和公館線列入新北市捷運整體路網評估報告，並於2022年8月送請交通部同意備查，但新北市爭取列優先興建路線，未獲交通部同意，僅列遠期路線。

李政安表示，交通部審查意見認為中和公館線路線僅3.1公里，建設成本高，恐怕無法永續經營，不建議納入優先興建路線，因此今年研擬修正方案，也就是與環狀線共用機廠，減少隧道工程及重新規劃公館站點等內容，可省下許多興建及土地成本，初估工程經費可由新台幣300億餘元降到250億餘元。

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他表示，經過經費合理化，以永續經營為目標的新研擬方案，採地下設置，可轉乘捷運新店線及環狀線，全案將於3月底提報交通部，希望交通部能同意列優先興建路線，後續才能進行可行性評估等作業。同時，也希望台北市能重新考量並推動捷運南北線的規劃案。

新北捷運局表示，捷運中和公館線規劃採中運量系統，與新北環狀線共用南機廠，路線起於環狀線秀朗橋站沿成功路向北，過永福橋後轉向東跨越新店溪與捷運公館站銜接，從秀朗橋站到公館站全長約3.1公里。（編輯：李錫璋）1120313