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安坑輕軌通車 交通部次長盼軌道國產國造率逾50%

2023/2/10 11:57（2/10 16:54 更新）
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安坑輕軌10日通車，吸引許多民眾前往搭乘。圖為新和國小站的輕軌列車。（民眾提供）
安坑輕軌10日通車，吸引許多民眾前往搭乘。圖為新和國小站的輕軌列車。（民眾提供）
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）交通部次長胡湘麟今天在新北安坑輕軌通車典禮表示，全力支持軌道建設以提升大眾運輸系統，在法令規範下支持經費。他期許軌道使用國產國造設備比例從現在的42%提升至50%以上。

新北市安坑輕軌歷經6年施工，克服種種困難，經連串列車測試並經履勘作業後，今天通車。捷運局邀請交通部次長胡湘麟、台北捷運公司、地方民意代表參加啟用典禮，但並未邀請前市長朱立倫與會。

胡湘麟致詞時表示，他在十四張車站參加過捷運環狀線及今天的安坑輕軌通車典禮，非常感謝新北市政府施工團隊的努力，也會全力支持往後捷運路線所延伸的其他軌道路網，並在法令下全力支持建設經費。

胡湘麟說，市府為提高國內廠商參與比率及保障技術運轉、兼顧維護便利性，淡海輕軌的國產國造比例設備比例為22%，安坑輕軌提升為42%，令人敬佩。這也是中央的整體政策，希望將來基隆捷運等依此概念，可將國產國造設備比例提升至50%以上。

交通部次長胡湘麟（中）10日在新北安坑輕軌通車典禮表示，全力支持軌道建設以提升大眾運輸系統，在法令規範下支持經費。他期許軌道使用國產國造設備比例從現在的42%提升至50%以上。左為新北市長侯友宜，右為新北市副市長朱惕之。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月10日
交通部次長胡湘麟（中）10日在新北安坑輕軌通車典禮表示，全力支持軌道建設以提升大眾運輸系統，在法令規範下支持經費。他期許軌道使用國產國造設備比例從現在的42%提升至50%以上。左為新北市長侯友宜，右為新北市副市長朱惕之。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月10日

侯友宜致詞時，感謝前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及各界中央官員的支持與努力，他說，在新北13年服務期間，緊盯捷運建設，見證環狀捷運、淡海輕軌的通車，期待交通部繼續支持後續規劃的八里輕軌、五泰輕軌等捷運，朝著2030新願景邁進。

新北捷運公司表示，安坑輕軌今天正式通車後，下午1時發出首班車，隨即展開1個月的試營運，自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡皆可免費搭乘，無電子票者須購買單程票，試營運營業時間為上午10時至下午6時。

新北捷運公司表示，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，十四張站可與新北捷運環狀線銜接轉乘，新店安坑地區居民前往雙北市區，將更便捷快速。

新北捷運說，正式營運後的每天營業運行時間為上午6時至晚間12時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為新台幣20元，最高25元；為回饋經常性旅客，將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元，對經常搭乘民眾有相當優惠。（編輯：李錫璋）1120210

安坑輕軌路線圖。（中央社製圖）
安坑輕軌路線圖。（中央社製圖）
新北市安坑輕軌歷經6年施工，克服種種困難，10日正式通車，市長侯友宜（中）、交通部次長胡湘麟（右4）等人出席啟用典禮。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月10日
新北市安坑輕軌歷經6年施工，克服種種困難，10日正式通車，市長侯友宜（中）、交通部次長胡湘麟（右4）等人出席啟用典禮。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月10日
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