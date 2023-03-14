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龍馬迷福音 台灣虎航將推直飛日本四國高知包機

2023/3/14 09:39
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）台灣虎航預定5月起的半年之間推出桃園國際機場直飛日本四國高知龍馬機場的定期包機行程。高知縣知事濱田省司預定出席今天下午在台北與台灣虎航舉行的聯合記者會。

高知縣府人員表示，濱田與高知縣府職員昨天抵達台北，準備與台灣虎航簽署合作文件。雙方將於台灣時間今天下午2時在台北六福萬怡酒店舉行聯合記者發表會。這將是高知龍馬機場首度有國際定期包機航班飛航。

高知縣府10日已向高知縣議會公布將與虎航合作的概要。據悉，每週將有2個來往航班，一架包機最多可搭載180名乘客，在高知機場正午至下午2時左右之間起降。

首航預定5月10日，至10月28日為止，最多共50個航班，乘客都是從台灣出發的團客，在高知觀光，高知進、高知出。

以優美的大自然風光及美食聞名的高知縣是日本幕末風雲人物坂本龍馬的故鄉，是許多龍馬迷嚮往之處。

日本政府計畫5月8日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）分類等級調降為等同於季節性流感，日本各地縣市積極爭取台灣等外籍觀光客造訪，以活絡經濟。（編輯：馮昭）1120314

#台灣虎航
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