注音符號郵票首發行 介紹台灣10地名及特色

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）中華郵政公司將於20日發行首套注音符號主題郵票，1套10枚，介紹台灣10處地名及特色。

中華郵政今天發布新聞稿，注音符號為兒童學習語文、認識國字的重要工具，為增加學習樂趣及欣賞台灣寶島之美，規劃郵票4輯依序發行，20日發行「注音符號郵票（第1輯）」，首輯1套10枚，以「ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ、ㄉ、ㄊ、ㄋ、ㄌ、ㄍ、ㄎ」結合行政區地圖及當地特色為設計，面值均為新台幣6元，採聯刷方式印製。

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第1輯注音符號郵票圖案簡介分別是，ㄅ：北投、溫泉；ㄆ：平溪、天燈；ㄇ：馬公、西瀛虹橋；ㄈ：富里、金針花；ㄉ：東港、黑鮪魚；ㄊ：頭份、油桐花；ㄋ：南竿、八八坑道；ㄌ：鹿谷、茶；ㄍ：觀音、蓮花；ㄎ：口湖、烏魚子。

中華郵政說，配合注音符號郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於16日發售；另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。（編輯：管中維）1120314