高市原住民就醫交通費 每次最高補助1000元

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高雄市原民區就醫不便，茂林、桃源、那瑪夏等離最近醫院有20公里遠。為減輕交通費負擔，高雄市衛生局持續向中央爭取原住民就醫交通費補助，每次最高可補助新台幣1000元，符合相關規定者都可以提出申請。（高雄市政府衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月14日

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市原民區就醫不便，茂林、桃源、那瑪夏等離最近醫院有20公里遠。為減輕交通費負擔，衛生局持續向中央爭取原住民就醫交通費補助，每次最高可補助1000元。

高雄市政府衛生局表示，111年度在原民就醫交通補助共服務1302人次，其中孕產婦產檢及生產就醫交通補助達126人次，占總補助人次10%。

衛生局發布新聞稿表示，希望透過原住民孕產婦產檢就醫交通補助，提高孕產婦定時產檢意願。孕產婦產前檢查及生產醫院距離達5至40公里以上，每次補助新台幣200元至1000元。

為及早發現高風險孕產婦、降低新生兒風險，從110年7月1日起衛生福利部擴大孕產婦產檢服務項目，將免費產檢次數調升至14次，也可利用社會局的「好孕行得通」服務。

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衛生局表示，除孕產婦產檢、生產外，交通補助對象是具高雄市原住民身分及現居3區原民。補助項目包括轉診、重大傷病、緊急傷病就醫、入住住宿式長照機構等交通費，符合相關規定者都可以提出申請。

補助條件要符合住家離就診醫院、入住長照機構單程路程達20公里以上，補助金額以距離醫院公里數區分，每次補助600元至1000元。每人每年不可申請超過10次、每季以3次為限。（編輯：李亨山）1120314