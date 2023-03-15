銅鑼科學園區環差案過關 加強排放監測及地方溝通

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（中央社記者張雄風台北15日電）為因應半導體產業進駐，竹科銅鑼園區提出用水、用電增加環差案。由於苗栗後龍鎮對於放流水專管仍有疑義，環委最後要求加強出海口潮間帶監測，並與地方溝通。本案建議補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第437次會議，審查「新竹科學園區第四期擴建用地銅鑼科學園區開發計畫環境影響評估報告書－第六次環境影響差異分析報告」。

開發單位國科會竹科管理局表示，本次變更主要包含用水、用電增量，變更前平均日用水量為1萬6000公噸，變更後為3萬5600公噸；用電量由17萬4700kW增加為47萬6830kW。

開發單位說明，園區預計將進駐廠商產品規劃為12吋晶圓及6吋化合物半導體晶圓，推估製程用電量約為26萬9500kW、用水量約為每日2萬800公噸；另外潛在進駐資料中心廠商規劃用電量4萬5000kW、用水量每日1500公噸。

關於再生能源目標，開發單位強調，再生能源設置比率應達2025年25%、2040年45%及2050年100%，廠商需逐年提供所取得再生能源相關佐證資料或其他經主管機關認可；再生水部分，今年再生水量約每日700公噸，預估2025年每日可產生3600公噸供園區使用。

至於自初審會議以來一直備受討論的放流水專管排放的議題，開發單位表示，放流專管行經路線以公有土地優先，長約16.9公里，放流口規劃位於西湖溪出海口上游約2.4公里處，與下游濕地保持一段距離、且避開下游所有灌溉取水口。

然而，苗栗後龍鎮公所表示堅決反對該放流廢污水專管延伸放流計畫，請銅鑼科學園區重新規劃評估，避免大量廢污水嚴重影響本鎮周邊居民生活、河川、潮間帶及海域生態環境。

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雖有環評委員認為應拉長專管至下游出海口，但多數委員認為這些問題已在小組討論很多次，若沒有這些監測資料永遠不知道情況如何；滾動式檢討除了邀專家學者外，也應該請在地居民代表一同出席。

開發單位承諾，放流專管會加強潮間帶監測，每年監測結果也會轉送苗栗銅鑼鄉、西湖鄉及後龍鎮知悉，並滾動檢討；施工前將加強與在地居民及漁會溝通，不定期拜會里長及地方人士溝通說明規劃狀況及辦理情形。本案建議補充修正後通過。（編輯：張雅淨）1120315