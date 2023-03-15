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清大與伊利諾大學系統簽合作備忘錄 提升學術交流

2023/3/15 15:04
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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）清華大學與伊利諾大學系統今天簽合作備忘錄，清大表示，未來除學生交換、教師互訪，也展開學術交流，如半導體、生物醫學、電動車等領域，帶給師生跨領域、跨文化探索學習。

清華大學發布新聞稿指出，清華大學校長高為元與伊利諾大學系統總校長柯霖（Timothy L. Killeen）今天簽訂合作備忘錄，並就「全球高教機會與挑戰」主題展開對談，會中對教育理念多有交集，如要培養學生跨領域多元學習的能力，以面對未來挑戰。

高為元說，清華校務發展重點策略之一，是培育具備跨領域多元學習能力的學生，伊利諾大學的學術表現卓越，現在2校能全面提升交流層面與深度，將帶給清華師生更多跨領域、跨文化的探索機會。

柯霖表示，這次簽訂的備忘錄，將全面提升2校師生的互動，並開展新的合作，如半導體、生物醫學、電動車、材料科學、華語教學等領域。

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清華大學表示，過去受到COVID-19疫情影響，雙方學生交換與教師互訪的人數較少，但隨逐步解封後，今年開始雙方的交流將更為密切，已有3名清華學生申請到伊利諾大學香檳分校及芝加哥分校交換；而伊利諾大學這學期也有1名博士生及1名大學生，在教育部的優華語獎學金補助下，到清華大學交換。

伊利諾大學系統是美國知名公立大學系統之一，包括厄巴納-香檳、芝加哥、春田共3所分校，清華大學今天與系統總校簽訂合作備忘錄，即將3所分校都包括在內，未來可進行學生交換、教師互訪，並展開相關領域的研究交流與人才培育等合作。（編輯：李亨山）1120315

#伊利諾大學香檳分校
#清華大學
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高為元
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