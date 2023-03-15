王美花：燃料成本上漲影響電價是全球問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部長王美花（前左）15日陪同行政院長陳建仁（前中）出席行程，會前受訪時表示，核二運轉到期要停機是既定事實，停機前都會對電力的除役或新增有適當調整，至於中火燃煤機組也都有環保承諾，不管核二有沒有除役都沒有影響，會按照原本環保承諾來進行。中央社記者葉臻攝 112年3月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園15日電）核二廠2號機除役，外界關心是否影響電價上漲。經濟部長王美花今天說，燃料成本上漲而影響電價是全球問題、不是只有台灣，會針對台電穩健經營、民生照顧及穩定物價審議討論。

王美花下午接受媒體聯訪時，媒體詢問有關核二廠2號機除役後是否會對供電造成影響？可能會調漲電價嗎？是否有可能用台電中火（台電台中火力發電廠）來補足電力缺口？

王美花表示，核二運轉到期要停機是既定的事實，停機之前都會對電力的除役或者新增有適當的調整，至於中火的燃煤機組也都有環保承諾，不管核二有沒有除役都不會有影響，會按照原來的環保承諾進行。

王美花也說，電力的除役跟新增都是長期的規劃，而且都是滾動檢討，新增就是搭配需要除役的電力來因應電力需求，最近新增的機組也陸續施工中。

針對電價的部分，王美花表示，國際的燃料成本大幅上漲，是全球都面臨的問題，所有的國家也都面臨燃料成本上漲而影響電價，不是只有台灣。

王美花說，即使是核電占比比較高的韓國跟法國，其電價比台灣更高，也因為受到國際燃料成本上漲，電價上漲遠比台灣還要高。

王美花說，對未來電價的審議，希望台電還是可以穩健經營，同時也希望能夠照顧民生及穩定物價，這幾個相關的要素會在審議委員會討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中美洲友邦宏都拉斯外交可能生變，王美花表示，台灣和宏都拉斯簽署自由貿易協定（FTA）之後，雙方的貿易額確實有增加，宏都拉斯對台灣的出口增加非常多，主要是白蝦及咖啡；台灣出口到宏都拉斯的金額大約是一年6000多萬美元（約新台幣18億元），宏都拉斯出口到台灣的金額約是一年1.2億美元（約新台幣36億元）。

王美花說，宏都拉斯未來跟台灣的情形，就由外交部來評估跟決定。（編輯：李錫璋）1120315