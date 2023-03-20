屏大創自立生活專班 供心智障礙青年銜接入職場

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國立屏東大學開辦「自立生活專班」，讓心智障礙青年培養獨立能力與銜接就業，20日是7名學員結業式，智青穿著學士服充滿自信地登台展現學習成果，帶給師長和與會人員滿滿感動。（屏東大學提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）國立屏東大學開辦「自立生活專班」，讓心智障礙青年培養獨立能力與銜接就業，今天是7名學員結業式，其中4人順利投入咖啡廳、洗車場等職場工作。

屏東大學今天新聞稿表示，有感於心智障礙學生在高中職畢業後，無法繼續升學或就業機會減少、就業準備度不足等因素而待在家中。民國109年在教育部支持下開辦「自立生活專班」，讓心智障礙青年就讀大學但不取得學位，重點培養獨立能力與銜接就業，提供轉銜服務的新模式。

自立生活專班開辦以來，學員透過旁聽大學部課程、參加校內外活動，同時培養自立生活能力，歷經3年時間，7名學員今天舉行結業典禮，其中1人從事洗車工作、2人進入庇護工場就業，另創業開咖啡店1人。

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屏東大學校長陳永森致詞指出，學校把生活專班的學員當做自己的學生，而不是特殊生，期許專班學員未來人生都能大放異彩、實現自我。

屏東大學特教系教授黃玉枝說，自立生活專班一方面透過專班課程及班會活動培力心智障礙青年自立生活能力，也透過職場實習提昇就業能力；另一方面透過旁聽通識課程及學伴制度參與豐富多元的大學生活，享有和一般同齡青少年上大學的機會。（編輯：孫承武）1120320