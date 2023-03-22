勞部：移工新來源國洽談順利 最快下半年簽MOU

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（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部長許銘春今天表示，與新移工來源國洽談順利，預估最快下半年能談妥、簽MOU；但實際引進的時間仍無定論；旅宿缺工的問題，她強調還是會以專案媒合的方式協助處理。

許銘春今天與記者會談。會中表示關於移工新的來源國已有相當的進展，應該下半年能談妥、簽MOU（合作備忘錄），完成相關的做業程序後就會公布，但目前還不方便透露；至於實際能引進的時間，她認為下半年可能還來不及。

許銘春說，這兩年雖然在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，但之前透過視訊會議、外交部協助，還是有積極洽商，討論的過程還算順利。

媒體也好奇引進的移工會以哪個類型為主。許銘春表示，開放引進一定是在社福、產業都會兼備；如現在印尼雖然家庭看護工多，但其實其他產業也有；其他如製造業較多菲律賓、越南移工，而營建工程較多泰國移工。

許銘春提到，當初行政院長陳建仁請她留任時，就是希望加強國內在疫情之後的缺工問題。這段時間主要是旅宿業者，但這部分還是希望用專案媒合，鼓勵中高齡或二度就業婦女到職場；其實是有一些效果，這塊還是會持續。

許銘春指出，其實很多雇主還不清楚勞動部有僱用獎勵的措施，在知道後也讓他們願意僱用這些中高齡、二度就業的婦女。

勞動部次長李俊俋補充，在旅宿業中，房務員是最基層，旅宿業考量若提升房務員薪資，其他各層級都要跟著提升。

許銘春表示，也有一些雇主是以為開放移工會有便宜的人力，但其實是誤會家事移工（家庭看護工）和一般產業移工的薪資，家庭看護工目前薪資是2萬元，但產業移工則是比照勞基法，薪資為2萬6400元，再加上就業安定費2000元、勞健保等，「至少聘一名移工也需要3萬2000元」，再加上還有移工管理的問題。

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「媒合過程都提供2、3倍的人力讓旅宿業去挑」，許銘春再次呼籲，旅宿業薪資的問題還是要合理；另外有的業者面試完就放著，不告訴人是否錄取，勞工也不可能一直等，有好的工作就離開了；她強調「勞動環境的提升也很重要，才能留得住人才」。

製造業部分，許銘春說，現在還有充電再出發、安心就業等計畫，雖然安心就業計畫預定截止時間是到今年6月底止，但會再視情況考慮是否延長；製造業可能短期內還需要幫忙。（編輯：李亨山）1120322