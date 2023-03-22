助職災勞工重返職場 苗縣首家復健專責醫院揭牌

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大千綜合醫院獲勞動部職業安全衛生署審核認可為職災職能復健專責醫院，22日在醫院大廳舉行揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦（前排右4）、議長李文斌（前排右5）、大千醫院院長徐千剛（前排右3）等人出席。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣大千綜合醫院為協助職業災害勞工順利返回職場，2017年成立工作強化中心，服務逾百名個案，經勞動部審核認可，今天揭牌成為縣內首家職災職能復健專責醫院。

大千醫院獲勞動部職業安全衛生署審核認可為職災職能復健專責醫院，今天在醫院大廳舉行揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、勞動部職安署簡任技士李士弘、苗栗縣議長李文斌、大千醫院院長徐千剛等人出席見證。

院方指出，2017年成立工作強化中心，截至2022年已服務超過百名職災個案，其中6成個案接受工作能力評估及強化訓練，且復工率達85%，今年初，經勞動部職安署審核通過，為縣內第1家職災職能復健專責醫院。

大千醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，職災職能復健服務包含擬定復工計畫、職業災害勞工工作分析、功能性能力評估及增進生理心理功能之強化訓練，在專業人員協助下，讓職災勞工能盡速重返職場，減少等待或嘗試復工所耗費時間、醫療及社會成本，同時與相關主管機關連結社會資源，讓職災勞工或雇主，在地就能獲得優質完整醫療與資源服務。

院方分享案例，42歲李姓聯結車司機，工作時因煞車故障車輛翻覆，導致上下肢嚴重骨折，受傷後無法順暢操作方向盤及抬起貨物，甚至連上駕駛座都有困難；經功能性能力評估、工作分析、工作模擬評估、及5週生理功能強化訓練，幫助強化上下肢肌力及肌耐力，李男已能順利搬貨、推貨並駕駛聯結車，目前復工回到職場。

鍾東錦說，不希望勞工發生職災，但萬一發生，經過復健及職能訓練後能回到工作職場是幸運的事，感謝大千醫院匯集職業醫學科醫師及復健科團隊，照顧苗栗縣職災勞工健康，幫助銜接工作、重返職場。（編輯：方沛清）1120322