大台北午後颳強陣風 氣象局：鋒面接近[影]

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中央氣象局表示，23日鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。圖為民眾走在台北市內湖區街頭。中央社記者王飛華攝 112年3月23日

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（中央社記者張雄風台北23日電）根據中央氣象局即時天氣資訊，鋒面接近，今天下午2時至3時左右，基隆北海岸及大台北地區有較強陣風。

氣象局表示，明天微弱鋒面通過，東北部及東部地區將轉為局部短暫陣雨，中部以北轉為零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，25日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區逐漸東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

26、27日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；華南雲雨區東移，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。（編輯：陳政偉）1120323