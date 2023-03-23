北市午後瞬間強陣風達7級 吹垮原民運帳篷壓傷1觀賽民眾

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台北市23日下午颳起強陣風，在基隆河迎風碼頭水域進行的原民運賽事因此受到影響，甚至有多頂工作帳篷被吹垮。（台北市體育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市今天下午颳起強陣風，在河濱公園進行的原民運賽事因此受到影響，甚至有多頂工作帳篷被吹垮。台北市體育局表示，已派人巡檢場地，確保後續比賽進行無虞。

112年全國原住民族運動會賽事昨天起展開，依據賽程安排，今天下午在觀山河濱公園自由車練習場進行傳統摔角公開組複賽及決賽，基隆河迎風碼頭水域則是水域活動（競舟）預賽及複賽。

不過，台北市午後颳起強陣風，讓河面上船隻難以划行，甚至吹倒多頂工作帳篷，還壓傷一名女性觀賽民眾。

體育局全民運動科長袁守方事後接受媒體聯訪表示，其實各競賽場地在賽事前都會進行總體檢，項目也包含設施及設備的牢固措施，只是今天瞬間強陣風達到7級，「連貓纜都停駛了，這樣的情況說實在並不太可能在事先預期內」。

袁守方指出，強陣風發生時，大部分賽事並沒有受到影響，有受影響的水域活動（競舟）跟傳統摔角，處理方式則在裁判長判斷並與各隊說明後皆獲得接受。

水域活動部分，袁守方說，原定今天下午舉行的賽程將延到明天上午8時30分起繼續進行，同時把各縣市代表隊的休息場域移到大直橋下較不受天候影響處；傳統摔角則比到今天下午2時止，剩下4個隊伍接受名次安排。

袁守方強調，已請廠商緊急巡檢並處理受強風影響的場地布置，確保不會影響到後續比賽進行。

至於被帳篷壓傷的女子狀況，袁守方說，這名日本籍觀眾因腿部被壓到，經過現場醫療團隊緊急處理後，立即送往馬偕醫院治療，體育局派人前往關心並給予新台幣2000元慰問金，目前了解這名女子沒有大礙，已在下午3時許離院。

台北市政府提醒，受目前北部外海有鋒面系統影響，各地下午有強陣風出現，平地測得最大平均風為5級、陣風7級，傍晚前市區仍可能有強陣風出現，請在戶外活動民眾多注意飛落物。（編輯：龍柏安）1120323