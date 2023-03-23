原民運24日開幕 紐西蘭毛利隊首次來台競技

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（中央社記者張雄風台北23日電）原民會今天表示，今年促成「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台參加24日起的原民運，並特別聘請原住民狩獵、鋸木等參賽項目教練，教授要領及競賽技巧，期許毛利隊在比賽中獲得佳績。

全國原住民族運動會將在24日於台北花博爭豔館開幕。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，上屆協助組成「南島民族青年聯隊」參加110年全國原住民族運動會，今年再度促成「紐西蘭毛利代表隊」跨海來台競技，參加自24日至27日的「112年全國原住民族運動會」。

原民會指出，這是紐西蘭首度派團參與，並且由大會安排將於開幕式展演毛利族傳統樂舞（Kapa haka），展現對台灣這塊土地及人民的敬意。

原民會表示，這次紐西蘭毛利代表隊共計有37人，為使代表隊成員熟悉傳統鋸木、傳統狩獵、傳統射箭、競舟及傳統樂舞等5項原住民傳統競技賽事，自12日起，特別聘請原住民狩獵、鋸木等參賽項目專業教練，教授毛利代表隊入門要領及競賽技巧。

培訓期間的食宿、翻譯、交通接駁部分，原民會也規劃安排，並全程派員陪伴，使毛利代表隊可以無後顧之憂且更專注投入訓練，也期許紐西蘭毛利代表隊能在比賽中獲得佳績。

原民會說，今年紐西蘭毛利代表隊可以說是來勢洶洶，傳統鋸木部分，只訓練了一天，就以19多分鐘的成績完成鋸木，相較上一屆南島聯隊的成績足足快了30分鐘以上，相信與其他全原運隊伍的場上切磋必定精彩可期。

原民會提到，紐西蘭毛利代表隊參與本屆全原運賽事，不只可以充分體驗台灣原住民族傳統競技的魅力，提高台灣全原運的國際能見度，更希望藉此擴大作為南島語族起源地的台灣與各南島民族國家間的文化交流。（編輯：管中維）1120323