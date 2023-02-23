高市全原運射箭代表隊出征 以原民文化完成祈福儀式

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）今年3月高雄市代表隊即將北上參與112年全國原住民族運動會，其中傳統射箭項目代表隊皆為來自桃源區、那瑪夏區的族人，代表隊今天舉行祈福儀式，祈求平安順利、奪得佳績。

高雄市原民會今天在高雄市楠梓射箭場舉行「原住民文化彩繪牆暨112年全原運射箭代表隊祈福儀式」。高雄市楠梓射箭場也是原民射箭代表隊的培訓場地。

高雄市原民會表示，將於3月代表高雄市參加112年全國原住民族運動會的傳統射箭項目選手皆來自桃源區、那瑪夏區族人，透過舉辦祈福儀式，除象徵射箭場原住民文化圖騰彩繪牆正式亮相，也為射箭隊選手祈求平安順利、奪得佳績。

原住民文化彩繪牆以原住民族圖騰文化內涵為主軸，運用抽象線條與極簡時尚風格，勾勒出整體架構，融入代表16族特徵的圖騰，整體意象的呈現，代表著原住民對上天恩賜的敬仰。

112年全原運射箭代表隊祈福儀式的祈福展演，則由宜灣青年會及葉大新總頭目帶領，為射箭場及射箭代表隊帶來祝福。最後射箭代表隊成員一字排開，齊力射出一箭，象徵完成祈福儀式。

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高雄市原民會主委阿布斯表示，楠梓射箭場的原民彩繪牆，不只僅是一面彩繪作品，更是代表原住民族圖騰藝術文化得以融入都市造景中。也期望透過儀式活動，讓高雄市代表隊在112年全國原住民運動會能旗開得勝，發光發亮。

高雄市楠梓射箭場位於楠梓區東寧里，為高雄市正式射箭比賽場地，也是高雄市舉辦原住民族文化或體育活動常用場地。經市府運動發展局與原住民事務委員會研商，並由運發局施建。（編輯：黃世雅）1120223