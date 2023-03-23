26日起連2天全台有雨 中部以北低溫15度

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氣象局23日表示，25日起開始變天，26、27日最濕涼，全台都有機會降雨。圖為台北午後降下雨勢，民眾紛紛撐起傘擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，明天仍是溫暖微熱的天氣，25日起開始變天，26、27日最濕涼，全台都有機會降雨，其中台南以北、東半部、南部山區有短暫陣雨或雷雨；中部以北低溫下探至約攝氏15度。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為高雄市杉林區月眉37.9度，其次為台南市南化區36.9度；高溫前10名位於高雄、台南、嘉義、屏東一帶，均超過35度。

氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會。

氣象局今天午後也發布即時訊息，因鋒面接近，今天下午2時至3時左右基隆北海岸及大台北地區有較強陣風。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，這算是春季常見的現象，因為南方水氣增加，台灣或台灣北部海面會有比較旺盛的對流，就算水氣未進入台灣，也會有較強陣風；約在下午2時30分左右，就有一個對流雲系在基隆外海，伴隨打雷，但未進到台灣上空。

趙竑表示，明天微弱鋒面通過台灣附近，宜花、台東部分地區可能有局部短暫陣雨，中部以北也有零星短暫陣雨；各地因雲量偏多，高溫較今天稍降2、3度，屬於溫暖微熱的天氣。

趙竑提到，真正變天要等到25日東北季風增強加上華南雲雨區逐漸東移，水氣明顯增加，中部以北、南部山區有陣雨或雷雨，氣溫逐漸下降。

趙竑指出，26、27日水氣最盛，全台都有降雨機會，台南以北、東半部、南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是零星降雨；這2天也是近期最涼冷的2天，中部以北、宜花低溫約15至18度，白天高溫約19、20度左右。

趙竑提醒，雖然全台有雨，但其實雨量並不算豐沛，可能對水情稍有助益，仍要節約用水。

趙竑表示，28日之後東北季風減弱，華南雲雨區減少，中部山區、北部、東半部有短暫雨，氣溫逐日緩升。目前預估29日之後可能還有下一波鋒面或水氣影響，但仍有不確定性，會持續觀察。

趙竑說，明天金門、馬祖及北部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1120323