高雄30日起水情橙燈 科學園區總量管制節水10%

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（中央社記者劉千綾台北24日電）高雄30日起水情燈號將調整為減量供水的「橙燈」，經濟部表示，永安、臨海等工業區、南部科學園區（高雄園區）與楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%。

非科學園區、工業區等每月用水量1000度以上的工業用戶，實施節水10%；用水量1000度以上的非工業用水大戶，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

台灣自來水公司透過新聞稿表示，因應後續降雨不確定性，高雄地區從夜間減壓升級到減量供水，呼籲用戶共體時艱，配合減量供水措施。

台水指出，永安、臨海、大發、仁武、大社、林園等工業區、南部科學園區（高雄園區）及楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%，由工業局、國科會及加工出口區管理處負責區內用水調配及管控。

另外，非科學園區、工業區及產業園區的每月用水量1000度以上工業用戶，實施節水10%；每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

一般家戶部分，維持夜間22時至隔日6時減壓供水。

台水說明，大用戶節水量計算是以112年2月7日水情燈號轉綠燈前6個月，也就是水單收費月份111年9月至112年2月之月用水量平均值為準。

台水表示，25日將發送減量供水通知單給大用戶，30日啟動減量供水措施，一週後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第一次應開具勸導單，第二次與地方政府會同執行鉛封減供措施。（編輯：楊蘭軒）1120324