更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 生活

高雄30日起水情橙燈 科學園區總量管制節水10%

2023/3/24 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北24日電）高雄30日起水情燈號將調整為減量供水的「橙燈」，經濟部表示，永安、臨海等工業區、南部科學園區（高雄園區）與楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%。

非科學園區、工業區等每月用水量1000度以上的工業用戶，實施節水10%；用水量1000度以上的非工業用水大戶，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

台灣自來水公司透過新聞稿表示，因應後續降雨不確定性，高雄地區從夜間減壓升級到減量供水，呼籲用戶共體時艱，配合減量供水措施。

台水指出，永安、臨海、大發、仁武、大社、林園等工業區、南部科學園區（高雄園區）及楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%，由工業局、國科會及加工出口區管理處負責區內用水調配及管控。

另外，非科學園區、工業區及產業園區的每月用水量1000度以上工業用戶，實施節水10%；每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

一般家戶部分，維持夜間22時至隔日6時減壓供水。

台水說明，大用戶節水量計算是以112年2月7日水情燈號轉綠燈前6個月，也就是水單收費月份111年9月至112年2月之月用水量平均值為準。

台水表示，25日將發送減量供水通知單給大用戶，30日啟動減量供水措施，一週後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第一次應開具勸導單，第二次與地方政府會同執行鉛封減供措施。（編輯：楊蘭軒）1120324

#台水
#高雄市
#永安
台水
中彰四合一停水改接工程完成 近30萬戶全面復水台水：改接工程超前 台中將提早2.5小時復水
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族