玉山降雪下雨 園區稍解渴但山友仍須節約用水

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玉山26日降雪，海拔高度3402公尺的排雲山莊（圖）也有降雨夾冰霰，為「乾渴」許久的森林、溪溝挹注水源，玉管處表示，這波降雨對玉山園區不無小補，但水情仍吃緊，提醒山友仍須節約用水。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月26日

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）玉山今天降雪，創下設測站以來最晚紀錄，玉山國家公園也有下雨，為「乾渴」許久森林、溪溝挹注水源；玉管處表示，這波降雨對玉山園區不無小補，但水情仍吃緊，提醒山友仍須節約用水。

中央氣象局表示，受東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣更多，台灣東半部、台南以北等地區有局部短暫陣雨或雷雨；位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔3858公尺的玉山氣象站今天觀測到降雪，創設站80年最晚降雪紀錄，且去年12月至今年2月未見初雪，也是史上第1次。

由於中南部乾旱，玉山國家公園16座山屋已有多座山屋蓄水桶無儲水，玉山主峰線排雲山莊水量也明顯減少，玉山國家公園管理處先前呼籲山友做好登山用水計畫，確認各宿營點緊急取水處，並謹慎酌量使用，甚至請山友「考慮一下，等有水的時候再來玉山玩」。

玉山降雪代表有水氣，南投縣多地昨晚至今天上午間斷降雨，根據氣象局網站資料，3月26日凌晨0時至上午10時20分，南投縣最大值雨量站為信義鄉神木村的「神木村」測站，雨量達62.5毫米，設在花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界的「合歡山」測站也有68毫米雨量。

玉管處副處長邦卡兒．海放南接受中央社記者訪問表示，玉山園區多月未有明顯降雨，這波降雨可挹注溪溝，森林土壤也吸收、涵養雨水，對「乾渴」的玉山園區來說不無小補，但山區水情仍嚴峻，提醒山友節約用水、自備用水，以免遇缺水困境，大家一起度過旱季。

玉管處表示，今天上午除玉山主峰、北峰降雪，海拔高度3402公尺的排雲山莊也有降雨夾冰霰，目前玉山主峰線降雪及降雨造成步道濕滑，呼籲近日來訪山友除注意保暖，更要留意天氣變化及步道情況，做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保安全。（編輯：陳仁華）1120326