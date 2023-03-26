玉山飄雪10分鐘 冬季無雪成設站80年來最晚降雪紀錄

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（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象局表示，今天清晨7時5分至15分玉山飄雪，由於這個冬季玉山未降雪，因此也是設站以來最晚的飄雪紀錄。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今天清晨玉山低溫為零下0.2度，清晨6時40分起有冰珠，約7時5分至7時15分短暫下雪，也是設站80年來最晚紀錄。

張承傳表示，因東北季風及華南雲雨區影響，今天水氣、溫度都剛好配合上，預估今天仍有降雪機會；明天起氣溫回升，再飄雪的機會就會降低。

根據氣象局資料，玉山這個冬季（去年12月至今年2月）未見初雪，是史上第一次；這冬季玉山平均溫度也高於氣候值攝氏2.9度，達3.03度為史上第3暖。

氣象局提醒，今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣更多，台灣東半部、台南以北地區及金門、馬祖、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，中部以北因海峽上空常有不定時的對流雲系移入，應防瞬間大雨、雷擊及強陣風。（編輯：陳仁華）1120326