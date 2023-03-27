北科大與捷克科大締約 合作研究半導體等5領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團訪台，其中學術代表團14人今天參訪北科大，雙方締約研究半導體，打造智慧城市，預計展開5大案合作，強化學術交流。

台北科技大學校長王錫福上午在記者會與盟校捷克科技大學（CTU）副校長荷力（Radek Holý）代表簽約，共同出資挹注半導體、永續能源、智慧城市、物聯網、資安監控等領域研究合作，媒合雙邊專業領域人才，發揮更大學術量能。

北科大與捷克科大締結盟校超過15年，期間交換學生累計高達150人次。王錫福致詞時表示，期待與訪團其他大學拓展夥伴結盟、聯合研究、師生交換等合作關係，將額外出資鼓勵教師出國交流，希望促成更多雙邊研究合作成果，共同發展跨國人脈網絡，建立國際聲望。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北科大研發長莊賀喬表示，除了學術交流，北科大率先全國發展國際問題導向學習（PBL）工作營，與日本、韓國、越南等地知名大學盟校，透過跨國、跨領域、跨企業的競賽形式，訓練學生發掘並著手解決實務問題，培養跨域交流、主動學習、批判思考的關鍵能力。

捷克科大是歐洲歷史最悠久、就讀學生最多的理工大學之一，也是捷克最好的科技大學。荷力說，11年前首度來訪台灣，發現這裡是一個很美麗的國家，共同簽署聯合研究合約及師生交換計畫，能有效拓展雙邊合作關係，也期待未來能有更多交流。（編輯：管中維）1120327