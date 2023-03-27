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卓越盃咖啡賽事登台 本土精品咖啡接軌國際

2023/3/27 19:06
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（中央社記者江明晏台北27日電）台灣本土咖啡年產值約新台幣10億元，相較其他國際咖啡產區，台灣產量雖少但質精，有「咖啡界奧斯卡」之稱的卓越盃COE賽事將在台舉辦，有望引領台灣精品咖啡揚名海外，提供在地生產者直接接軌國際市場的契機。

台灣本土咖啡年產值約10億元，相較其他國際咖啡產區，台灣產量雖少但質精，為持續提升台灣咖啡市場能見度，協助在地農民於國際舞台嶄露頭角，行政院農委會指導「台灣咖啡產業策略聯盟」與「ACE卓越咖啡聯盟」合作，促成有「咖啡界奧斯卡」之稱的卓越盃COE賽事在台舉辦，2023年由「台灣卓越盃咖啡示範競標」（Best of Taiwan COE Pilot）揭開序章。

行政院農業委員會副主任委員陳駿季今天出席記者會，展現對本土咖啡的支持，活動中集結2022年台灣典藏咖啡競標賽事（PCA）的得獎農民，給予表揚並頒發證書，鼓勵莊園及農民推廣台灣咖啡。

卓越盃COE賽事每年在咖啡產國舉行，挖掘出卓越的咖啡讓全球饕客競標，參與COE計畫的精品咖啡產國，多集中在中美洲，台灣因過去年PCA賽事成果亮眼，今年得以升格加入COE計畫。

回顧歷屆賽事，台灣各莊園屢獲佳績，引起國際咖啡企業和廠商的關注。其中，來自台灣阿里山「豆御香藝伎莊園」的咖啡豆，曾在2022典藏咖啡競標中獲得咖啡大廠黑金咖啡青睞，以每磅183美元高價售出。

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台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪表示，由於台灣獨特的地理環境和氣候條件，再加上農民的努力和創新精神，越來越多高品質的台灣咖啡豆在國際市場占有一席之地。今年COE賽事在台啟動，相比去年PCA，國際指標地位又更進一步。

今年「台灣卓越盃咖啡示範競標」將由ACE派遣資深國際主審來台全程把關，國家輪初選將由國內資深的咖啡杯測師，選出40件咖啡入圍，國際輪決選則會邀請國際專業評審團登台，選出今年得獎的咖啡。長達9天的賽程，預計將使用超過3000個咖啡杯測杯，而得獎的咖啡，必須通過杯測師超過76次的杯測考驗。（編輯：蘇志宗）1120327

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