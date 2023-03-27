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星宇雄獅合推關島包機自由行 4/1首航

2023/3/27 11:49（3/27 13:41 更新）
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星宇航空27日宣布，與雄獅旅遊合作推出獨家限定「關島包機」自由行，4月1日至6月24日共有22個出發日。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月27日
星宇航空27日宣布，與雄獅旅遊合作推出獨家限定「關島包機」自由行，4月1日至6月24日共有22個出發日。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月27日
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）星宇航空今天宣布，與雄獅旅遊合作推出關島包機，4月1日至6月24日共有22個出發日，新婚夫妻享房型升等好禮。

星宇航空發布新聞稿，看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊商機，與雄獅旅遊自4月1日起推出獨家限定「關島包機」自由行，有多種主題產品，凡新婚夫妻報名，憑3年內結婚證書加碼享房型升等、五星飯店內SPA及贈送新婚神秘好禮。

雄獅旅遊表示，關島包機5天4夜自由行，住渡假村新台幣3萬元有找，最新的促銷是住一般飯店2萬元有找。

星宇航空說，關島包機以全新A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，飛行時間3.5小時，從台北出發的航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供燒肉品牌「胡同燒肉」。

星宇航空指出，這次關島包機共推出6種旅遊產品，可在海灘戲水、免稅商店血拼，或在國際級高爾夫球場揮桿，滿足不同族群旅客的需求。

另外，旅客除了可以踩點戀人岬、西班牙花園廣場及自由女神像等熱門景點外，推薦隱藏版行程，包括：「比基尼島」觀賞海豚、體驗水上摩托車、香蕉船等水上活動，並在關島最美打卡勝地首座海上鞦韆，用美照留下旅遊回憶。（編輯：管中維）1120327

#星宇航空
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