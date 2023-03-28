台中高中生疑遭霸凌輕生 學務主任致歉：絕無強迫退學

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，學務主任停聘3個月接受調查；學務主任今天為無法提供足夠友善的校園環境致歉，他強調，絕無迫害、強迫退學、無止盡搜查、集體霸凌等行為。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人被調離現職，學生父親認為亡羊補牢，市長盧秀燕表示，學校調查過度消極，應儘快調查，讓真相水落石出；代理校長27日到任並召開教評會，決議學務主任停聘3個月接受調查。

學務主任告訴中央社記者表示，感謝各界對此事件的關心，對於此憾事的發生非常惋惜與難過，也深刻反省每個學生違規事件的處理，如何更親和去應對。

他指出，一直以來秉持對教育的執著及熱愛，擔任學務工作期間，努力執行所背負使命，除了導正不適當行為，同時保護認真向學的孩子，讓學校有規律運行；本著第一線教育工作者的立場，為無法提供足夠友善校園環境致歉，衷心期盼未來校園不要再發生任何憾事。

他表示，在真相尚未釐清前，懇求社會大眾不要再對校內任何一位師、生、校友、甚至是家長，進行不理性的言論或謾罵攻擊；學校是一個純淨良善的學習場域，還有眾多孩子要繼續向前邁進、需更多正向引導。

學務主任指出，2月18日開學第6天清晨，接獲憾事訊息時，不僅相當錯愕及惋惜，也非常不捨，深刻自我反省曾經對學生說過的每一句話、每一次輔導管教的過程；回想過去，也許是作法不夠周詳或技巧尚須加強。

他強調，絕無媒體所闡述的迫害、強迫退學、無止盡搜查、集體霸凌等荒謬行為，片面新聞內容已混淆視聽；他接受教評會決議「調查期間停聘」的處置、以及社會輿論對他的指教，希望有利加快後續調查，釐清真相，讓校園恢復平靜。（編輯：陳仁華）1120328

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