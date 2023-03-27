台中公立高中生疑遭師長霸凌輕生 學務主任停聘3個月調查

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，教育局將涉案7名師長調離現職，代理校長今天到任，召開教評會決議，學務主任停聘3個月接受調查，將視結果做進一步處置。



台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人被調離現職，學生父親認為亡羊補牢，市長盧秀燕則表示，學校調查過度消極，應儘快調查，讓真相水落石出。



代理校長今天到任，下午校方召開教評會，台中市教育局透過文字稿指出，學務主任停聘3個月接受調查，未來視調查結果，再做進一步處置。



因應5天清明連假到來，代理校長先與5人調查小組聯繫，盡快敲定調查期程，希望在連假前完成相關師生訪談，因該校有逾千名學生，調查小組將會採取問卷方式，希望連假結束後，可以做出初步的調查結果及懲處意見。



學生父親透過立委張廖萬堅服務處表示，對於此事的進度，他認為「晚到總比不到好」，主管機關應該很早就要處理，先前打電話至市府教育局反映，但得到的回應都很輕率，甚至認為他的陳述引不起任何波瀾，「感覺就是很欺負人」。



民進黨台中市議員林祈烽接受中央社記者電訪表示，市府在校園反霸凌的流程、監督明顯失職，事情爆發1個多月，市府卻放任學校不管，放縱的態度導致這樣的結果。此次霸凌案為師長霸凌學生，市府監督機制完全失靈，市府應重建反霸凌的申訴管道以及對校方督促的機制。



這名高中生父親日前在立委張廖萬堅、人本教育基金會中部辦公室陪同下召開記者會指出，包括學務主任、主任教官及校安等多名人員，長達4個月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，學生在今年2月輕生。（編輯：謝雅竹）1120327

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。