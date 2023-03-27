高中生疑遭師長霸凌 盧秀燕：學校調查過度消極

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，台中市長盧秀燕今天表示，學校調查過度消極、疑點重重，為還孩子公道，將儘快調查，讓真相水落石出。校方預計傍晚召開教評會，討論學務主任是否停聘。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，人本基金會與立委張廖萬堅日前陪同家長召開記者會指出，包括學務主任、主任教官及校安等6人，從民國111年10月到112年1月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，學生在今年2月輕生。

對於發生高中生疑遭師長霸凌輕生，盧秀燕今天出席同濟會小型復康巴士捐贈儀式接受媒體聯訪時指出，大家都希望有真相，每一個孩子都不應該受到不當對待。

盧秀燕表示，學校的調查過度消極、疑點重重，為讓真相早日水落石出，還給孩子一個公道，所以台中市教育局出重手，把涉及此案的校長到教官，都調離現職，這樣才能充分調查、儘快調查，讓真相水落石出，還孩子公道。

教育局表示，發現與此案相關人員共8人，24日將其中7人調離現職，包括校長、1名主任教官、2名教官及3名學務創新人員，另一人為學務主任，因為具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法規定由校方召開教評會決定。校方預計今天傍晚召開教評會。（編輯：卞金峰）1120327