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拍攝三星蔥 羅東高中生北海道國際賽獲獎

2023/3/28 10:26（3/28 11:29 更新）
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國立羅東高中學生詹晴宇（左起）、陳旻佑及古兵3人以宜蘭三星青蔥為主題，參加2022年北海道東川町高中生國際交流攝影節比賽，榮獲第3獎，並成為當地榮譽町民。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月28日
國立羅東高中學生詹晴宇（左起）、陳旻佑及古兵3人以宜蘭三星青蔥為主題，參加2022年北海道東川町高中生國際交流攝影節比賽，榮獲第3獎，並成為當地榮譽町民。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月28日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）國立羅東高中學生陳旻佑、詹晴宇、古兵3人以宜蘭三星青蔥為主題，參加去年北海道東川町高中生國際交流攝影節比賽，榮獲第3獎，並獲頒當地終身榮譽町民證。

陳旻佑、詹晴宇、古兵因熱愛跳舞，加入校內社團而認識，過去3人也熱愛攝影，起初拍攝時以舞蹈為題，之後決定參加北海道東川町高中生國際交流攝影節比賽。

在老師指導下，陳旻佑、詹晴宇、古兵選擇宜蘭在地農特產三星蔥系列為主題，前往蔥田取景。有時為鏡頭需要，避免強光，清晨6時就要出門捕捉蔥農畫面，或是站在農車上取景，並與蔥農互動，拍完後也會洗出照片給蔥農當回憶。

此外，三星蔥代表宜蘭特色、鄉土情感與濃厚人情味，也樂於拍到蔥農辛苦收成後的滿足笑容。

羅東高中表示，陳旻佑、詹晴宇、古兵的作品主題，從植蔥底層稻草鋪設，再到成長收成，張張照片色彩飽滿，精彩非凡，去年8月獲得北海道東川町高中生國際交流攝影節比賽第3獎，讓三星蔥田風光成為世界級精彩美景，也獲頒5萬日圓獎金與東川町終身榮譽町民證，成為當地榮譽町民。

羅東高中指出，榮譽町民若是未來「回到」東川町，可享受與當地居民一樣的福利，例如前往當地溫泉會館就只需支付當地居民基本費用，一年也可以免費6天居住在東川町住宿中心「故鄉交流中心」。

東川町靠近北海道的中央，堪稱是「寫真之町」，近年來創立「高中生國際交流攝影獎」，讓部分國家愛好攝影的高中生擁有競技舞台。（編輯：方沛清）1120328

#陳旻佑
#詹晴宇
#古兵
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