iPhone預設開啟VoLTE 中華電率先提供

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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信今天宣布率先業界提供iPhone預設開啟VoLTE（Voice Over LTE）功能，iPhone手機免設定，只要更新至iOS 16.4版本，就能感受到最快一秒撥通、通話同時可高速上網及擁有清晰立體的高音質，進入行動通信VoLTE時代。

過去語音通話都是透過3G網路架構進行，VoLTE將語音服務從3G網路架構提升到4G（LTE）網路架構上，可同時通話、上網，網速也不受到語音通話影響，話質明顯變得清晰立體，中華電信表示，率先其他業者提供iPhone預設開啟VoLTE功能，也是台灣首波唯一提供Apple Watch 國際漫遊服務的電信業者。

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中華電信進一步指出，積極與全球業者合作VoLTE漫遊服務，目前已開通33國77網，客戶於國外使用VoLTE通話，撥打或接聽的費率都較一般語音漫遊費率便宜，每分鐘新台幣6元起，以中華電信用戶至日本與韓國漫遊為例，以VoLTE漫遊撥打電話回台灣，費用較一般語音漫遊可節省約67%至75%，至美國漫遊在當地接聽電話，最高可節省61%。

中華電強調，日本、韓國、美加及中港澳，均已開通VoLTE漫遊服務，客戶出國若有語音需求，可以原門號申請國際漫遊上網方案，通話費率會省下不少。（編輯：林興盟）1120328