台9線拓寬 立委籲加速池上橋及賓朗外環道工程

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民進黨立委劉櫂豪（後右）指出，台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）建設計畫瑞豐–永安段預計今年10月完工，後續9個路段仍積極與在地溝通中，而池上大橋改建及賓朗外環道工程用地取得較無爭議，他盼公路總局加速辦理，期能早日完工。圖為劉櫂豪2021年4月出席安全景觀大道計畫祈福典禮。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台9線台東縱谷段拓寬工程，立法委員劉櫂豪要求公路總局加速池上大橋和賓朗外環道工程，解決台9線連假壅塞問題。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞表示，劉櫂豪關切台東重要對外聯絡道路台9線縱谷段拓寬計畫，督促公路總局儘速與在地民意溝通取得共識後加速辦理。目前公路總局已將這段公路建設納入台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）辦理，從台東與花蓮縣界至台東市路段，總計分10段標案規劃執行中。目前瑞豐-永安段動工中，池上大橋改建以及賓朗外環道2案發包中，另外尚有3案設計中、4案規劃辦理中。

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劉櫂豪說明，台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）建設計畫，其中瑞豐–永安段 （325K+900~328+800）已於2021年3月12日正式動工，預計今年10月完工。後續9個路段公路總局仍積極與在地溝通，取得共識後再辦理用地取得，而池上大橋改建及賓朗外環道工程用地取得較無爭議，他督促公路總局加速辦理，期能早日完工解決目前台9線瓶頸段壅塞問題。

劉櫂豪表示，關山外環段（311K+420~320K+750）因國防部建議增設戰備跑道，目前重新設計中，初鹿美農段 （347K+410~349K+020）及美農賓朗段 （349K+020~351K+740）徵集民意，尋求最大共識。（編輯：李錫璋）1120329