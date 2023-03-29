高中生疑遭師長霸凌輕生亡 台中市議會定期會列專案報告

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台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，人本基金會及民進黨立委張廖萬堅（右3）22日陪同家長舉行記者會，要求市府調查相關違法學校人員，釐清真相並究責。中央社記者郝雪卿攝 112年3月22日

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，校長及主任教官等7人調離現職，學務主任停聘，代理校長兼任校務與調查任務。台中市議會4月定期會，教育局將就「霸凌案」進行專案報告。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人被調離現職，代理校長27日到任後啟動教評會，學務主任停聘3個月接受調查。

市長盧秀燕27日首度表態，她認為學校調查過度消極，疑點重重，因此教育局出重手將涉案的校長、教官等7人調離現職，儘速讓真相水落石出。學生父親認為，先前就應積極處理，「晚到總比不到好」。

台中市議會4月13日召開定期會，教育局就霸凌案進行專案報告。教育文化委員會召集人張家銨表示，該案件校內是否啟動輔導機制，校方為何未注意學生有異狀以及調查態度消極等，將由市府報告說明。

台中市教育局今天表示，代理校長目前身兼校務、調查任務，因校內逾千名學生，教育局曾建議可採取問券方式，但因校內調查範圍包含師長、學生，因此，調查方向會收集調查委員的意見後，選擇出最佳的調查方式，儘速讓案件的真相大白。（編輯：卞金峰）1120329

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