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台中某高中學生墜樓 教育局進駐輔導

2023/3/29 12:44
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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生。台中市某高中今天又發生男學生墜樓案，幸送醫後意識清楚、無生命危險，台中市政府表示，已派輔導人員進駐協助處理。

台中市消防局今天上午9時30分獲報，某高中發生學生墜樓案，救護車到場後載送1名男性傷者、年齡約16歲，疑似高處墜落，傷者意識不清，對痛有反應，緊急送往醫院救治。

院方表示，患者到院後意識清楚，沒有生命危險，經檢查有腦出血、氣胸、肺挫傷，以及左側骨盆、大腿、小腿、左手肱骨骨折，正在醫院治療中。

台中市政府今天透過文字稿表示，某高中今天上午發生學生在校園內從4樓墜樓事件，隨即送醫搶救，市府教育局第一時間掌握訊息立即派員前往醫院探視，衛生局也同步請院方協助。

教育局表示，教育局督學及學校主任教官及主任已陪同前往醫院，目前以救治學生為首務，同時已請學校著手進行學生心理關懷，教育局學諮中心也派輔導人員進駐從旁協助。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人被調離現職，不料今天又發生高中生在校內墜樓案，引發外界關注。（編輯：郭諭儒）1120329

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#教育局學諮中心
#台中市
#台中市政府
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