漲電價衝擊雙鐵捷運 經部：下週邀業者共商節電

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北29日電）立委關切雙鐵恐因電費成本提高而調漲票價，經濟部長王美花回應，目前沒有漲價規劃；經濟部能源局表示，下週將與台鐵、高鐵與捷運公司開會討論節電輔導措施。

能源局官員補充，業者可申請商業司節能補助，或者申請能源局的ESCO（節能績效保證專案）補助，但112年申請案已收件完成，需先做規劃，9月再提案申請113年計畫。

電價4月1日起平均調幅11%，用電大戶漲幅較大，朝野立委憂心電價調漲衝擊台鐵、高鐵營運成本，後續恐反映在票價；王美花表示，根據掌握，目前雙鐵沒有漲價規劃。

國民黨立委洪孟楷關切經濟部如何協助台鐵、高鐵、甚至捷運公司落實節電，王美花回應，能源局、商業司均有不同類型補助措施。能源局長游振偉表示，已透過交通部邀集雙鐵開會討論節電輔導，了解經濟部資源如何挹注，會議時間在下週。

洪孟楷表示，節電輔導不外乎是更換高耗能設備，或是減少用電量，「雙鐵行車安全很重要，不希望因為節電讓行車安全打折扣」。

游振偉表示，經濟部可協助業者進行用電診斷後，再提出節能績效保證專案計畫，「談完才知道可以如何幫助」；他舉例，煞車回沖系統也是節電做法，「節電是小地方的累積」。

洪孟楷進一步說，除了雙鐵，捷運也因漲電價增加營運成本，各縣市政府捷運公司也需納入節電輔導，王美花認同表示，下週確實會連同捷運公司一起開會。（編輯：潘羿菁）1120329