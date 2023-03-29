台中市公立高中生疑遭霸凌輕生 學生會籲莫對師生惡言相向

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台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，該校學生自治會表示，學校相關網頁受到無故謾罵，學生也遭受異樣眼光，希望外界不要再對校內師生惡言相向。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，該校學生自治會發出聲明表示，學校相關網頁受到無故謾罵，學生也遭受異樣眼光，希望外界不要再對校內師生惡言相向，這也是一種霸凌。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人被調離現職，代理校長27日到任後啟動教評會，學務主任停聘3個月接受調查。

這所高中學生自治會今天發布聲明稿指出，感謝大家對學校的關懷，這件事還在調查中，不到最後一刻任何的猜測都是口說無憑。

文中提到，現在很多校內學生因為外界的聲音感到很恐慌、恐懼，許多學生因此受到言語攻擊；許多與學校有關的帳號，但非當事人，卻遭到無故謾罵，甚至貼文留言中出現「全校師生都該去死」等字眼；有些學生在上學途中受到異樣眼光、閒言閒語，都讓他們感到懼怕。

學生會表示，「對於同學們來說，校內很多老師都還是非常的用心，堅守著崗位，並非都是像外界所說。」此次事件發酵的同時，即使他們自己也有悲憤情緒，但依舊努力地平復校內學生們的心情。

學生會呼籲，請給予學生一個安全良好的上學環境，不要再對本校的師生使用任何途徑惡言相向，「這其實已經是一種霸凌了」，並提醒大家不要讓自己在網路上無意地成為加害者。（編輯：張雅淨）1120329

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