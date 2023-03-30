屏東鳳梨導入冷鏈技術 6月底前外銷日本2萬噸

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（中央社記者洪學廣屏東30日電）全台首座鳳梨冷鏈示範場域屏東龍潭果菜生產合作社今天舉辦記者會，宣布冷鏈外銷48公噸鳳梨到日本超市通路，今年2月至今共外銷4000噸，預計6月底累計共2萬噸外銷日本。

保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，今天舉辦「屏東鳳梨技術升級外銷日本記者會」，縣長周春米、合作社理事主席何秉洋及Dole都樂食品公司台灣區顧問陳辛玄出席。

周春米致詞表示，屏東鳳梨種植面積3632公頃，年產量12萬噸以上，占全台3成，為全台第一大產區。鳳梨剛採收時溫度約在攝氏35度，為保其新鮮，送到冷鏈場後均維持在18度。今年從2月至今已外銷近4000公噸鳳梨到日本，預計至6月底共有2萬公噸。

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周春米說，屏東縣金鑽鳳梨產期每年落在3月到5月，今年2月底出產，預計至6月結束，是屏東重要優質水果品項。縣府持續輔導在地生產農民及農民團體提升生產栽培技術，她並於擔任立法委員期間持續與行政院共同推進農業冷鏈體系，運用冷鏈設施設備及自動化生產線，提升屏東果品品質。

屏東縣政府發布新聞稿指出，屏東龍潭果菜生產合作社導入壓差預冷設備，提升鳳梨鮮果預冷效率。這次訂單為Dole都樂食品公司與合作社穩定訂單，預計將出貨至6月產期結束。（編輯：唐聲揚）1120330