更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

屏東鳳梨導入冷鏈技術 6月底前外銷日本2萬噸

2023/3/30 16:35（3/30 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社2022年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，30日舉辦屏東鳳梨技術升級外銷日本記者會，屏東縣長周春米（中）等人出席。（屏東縣政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月30日
保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社2022年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，30日舉辦屏東鳳梨技術升級外銷日本記者會，屏東縣長周春米（中）等人出席。（屏東縣政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣屏東30日電）全台首座鳳梨冷鏈示範場域屏東龍潭果菜生產合作社今天舉辦記者會，宣布冷鏈外銷48公噸鳳梨到日本超市通路，今年2月至今共外銷4000噸，預計6月底累計共2萬噸外銷日本。

保證責任屏東縣龍潭果菜生產合作社去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域，今天舉辦「屏東鳳梨技術升級外銷日本記者會」，縣長周春米、合作社理事主席何秉洋及Dole都樂食品公司台灣區顧問陳辛玄出席。

周春米致詞表示，屏東鳳梨種植面積3632公頃，年產量12萬噸以上，占全台3成，為全台第一大產區。鳳梨剛採收時溫度約在攝氏35度，為保其新鮮，送到冷鏈場後均維持在18度。今年從2月至今已外銷近4000公噸鳳梨到日本，預計至6月底共有2萬公噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周春米說，屏東縣金鑽鳳梨產期每年落在3月到5月，今年2月底出產，預計至6月結束，是屏東重要優質水果品項。縣府持續輔導在地生產農民及農民團體提升生產栽培技術，她並於擔任立法委員期間持續與行政院共同推進農業冷鏈體系，運用冷鏈設施設備及自動化生產線，提升屏東果品品質。

屏東縣政府發布新聞稿指出，屏東龍潭果菜生產合作社導入壓差預冷設備，提升鳳梨鮮果預冷效率。這次訂單為Dole都樂食品公司與合作社穩定訂單，預計將出貨至6月產期結束。（編輯：唐聲揚）1120330

#周春米
#屏東縣
#鳳梨
周春米
屏東消防小隊長蕭翰隆打火殉職 入祀忠烈祠蘇清泉按鈴提告選務人員 指違法事證多
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族