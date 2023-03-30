立委指假投資公司專騙原住民　籲相關單位介入調查

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（中央社記者范正祥台北30日電）國民黨立委孔文吉今天召開記者會，指出近來有惡質公司專騙原住民，用相關投資名義、行詐騙之實的金額，迄今超過新台幣2000多萬元，他提醒多加小心防範不要受騙，也呼籲相關單位介入調查。

孔文吉在立法院召開「假投資，真詐騙，請政府救救我們」記者會，指出有近百位受害民眾向他陳情，反映有企業機構及關係公司，打著曾受政府頒贈創新創業得主的名號，於全台各地或至原鄉進行宣傳，鎖定原住民舉辦招商說明會或成為會員等方式，大量吸納資金、招募投資人及線下會員。

據受害民眾向孔文吉陳情，惡質公司專騙原住民，聲稱是經營承攬政府勞務採購工作、輔導青年及企業主做青創與孵化器等事務、汽機車貸款融資、個人貸款的債務整合及更生、清算，或是藉由公司線上合會、群募等名義招徠投資。

孔文吉指出，惡質公司用相關投資名義、行詐騙之實的金額，迄今超過2000多萬元。

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他表示，惡質公司用這樣的手段和方式，刻意設想誆騙原住民和民眾，相信只是冰山一角，受詐騙的人數和金額，全國應該不只這樣子。

孔文吉提醒，民眾務必多加小心防範，不要受騙。他呼籲，相關單位包括公平交易委員會、金融監督管理委員會、內政部警政署、法務部調查局應積極介入調查；原住民族委員會、財團法人法律扶助基金會，對於被害民眾的後續求償或是集體訴訟問題，也盼儘速專案進行協助，以有效保全民眾財產和相關權益。（編輯：蘇龍麒）1120330