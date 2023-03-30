工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

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工研院成功開發出「植物荷包蛋」，提供消費者新選擇，同時可降低碳排。（工研院提供）中央社記者張建中傳真 112年3月30日

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（中央社記者張建中新竹30日電）雞蛋荒延燒，工研院今天宣布，成功開發出「植物荷包蛋」，增加消費者的選擇，同時可降低碳排。

工研院表示，研發出的植物荷包蛋兼具健康營養與口感，為維持蛋白Q彈滋味，使用自主研發的專利菌種、大型藻類蛋白與大豆蛋白等。

蛋黃部分，為保有綿密口感與豐富營養，工研院採用大型藻類纖維、紅蘿蔔及南瓜等，補足人體10種必需胺基酸及Omega-3脂肪酸。

工研院指出，植物荷包蛋裡的藻類纖維成分為低碳海藻，具備零膽固醇、低熱量、零過敏原特色，可運用於傳統使用雞蛋的各種料理中。

瞄準「植物蛋」新商機，工研院表示，攜手傳統素食工廠第2代經營者共同研製配方，結合通路為消費者增加「蛋」的新選擇。

工研院中分院副執行長李士畦說，根據市調機構Innova Market Insights調查，植物基產品以每年近20%的速度成長，市場潛力大。植物基產品除了要求口感擬真與美味之外，多元營養價值也成為關鍵。

李士畦表示，過去的植物基食材，多僅考慮素食者需求，且經常以調味迎合市場口味，新一代產品將以營養為訴求，或供應特定族群需要的機能來考量材料使用，兼顧口味與營養。此外，因應全球減碳趨勢及可能的糧食危機，天然低碳的植物荷包蛋，成為蛋白質的新選擇。（編輯：楊蘭軒）1120330