高雄輕軌電力異常 C18至C24站採公車接駁

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高雄輕軌C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間下行軌旁電力設備31日發生異常，目前區域斷電檢修，C18站至C24站改採公車接駁，預估11時恢復正常營運。（高捷公司提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月31日

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄輕軌C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間下行軌旁電力設備今天發生異常，目前區域斷電檢修，C18站至C24站改採公車接駁，預估11時恢復正常營運，異常原因仍待查。

高雄捷運公司上午發布新聞稿指出，高雄輕軌人員6時30分發現C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間下行軌旁電力設備異常，派遣維修人員檢視，目前區域性斷電檢修，設備異常原因仍在查修當中，預估11時恢復正常營運。

高捷公司指出，事件影響區間C18台鐵鼓山站至C24愛河之心站改採公車接駁，其餘C32到C18路段仍正常營運（尖峰10分鐘班距，離峰階段15分鐘班距），高雄市政府捷運局已要求相關單位查修，另要求捷運公司妥善處理旅客公車接駁。

高捷公司表示，旅客若趕時間除搭乘接駁公車外，或可前往R13凹子底站改搭捷運或其他交通工具。（編輯：郭諭儒）1120331