計程車協會調查 6都服務滿意度僅65.5分

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（中央社記者余曉涵台北31日電）全國計程車產業提升推動協會今天表示，據調查台灣民眾對於6都計程車滿意度的平均分數僅為65.5分，且有高達84.3%的民眾支持計程車內要安裝攝影機。

全國計程車產業提升推動協會今天發布新聞稿公布計程車產業服務品質調查報告，調查顯示針對台灣6都的計程車滿意度的平均分數僅為65.5分 ，超過一半的民眾評分落在61至80分間，但有超過1/4的民眾則給予不及格的分數。

其中車輛舒適與整潔以及搭車安全性為民眾較滿意的地方，駕駛素質與車輛新舊則為較不滿意的地方。

計程車協會表示，調查顯示有高達84.3%的民眾贊成在計程車內安裝攝影機，也有高達84.2%的民眾贊成計程車駕駛應具有良民證，而民眾贊成車內安裝攝影機主要原因，以避免駕駛與乘客的衝突或誤會為主。

反對的原因則包含怕錄製影像與聲音被任意用做其他用途、感覺被監視、侵犯個人隱私及怕被偷拍。

調查中也發現民眾叫車習慣改變，計程車協會說，APP 叫車已成為民眾最常使用招攬計程車之方式，其次則分別為路邊攔車與電話叫車。

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全國計程車產業提升推動協會理事長林振崙表示，過去幾年經歷多元化計程車、疫情、油價等衝擊，台灣計程車產業不斷在逆境中成長，但從此次調查結果也看到消費者對於計程車服務品質的期待，以及產業還可以進步的空間。

計程車產業服務品質調查報告 調查於3月8日至3月20 日期間採網路問卷方式執行，總共回收1118份有效樣 本，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.9%。（編輯：陳政偉）1120331