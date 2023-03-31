陽明交大材料系不採數學惹議 系方：第2階段會看

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（中央社記者陳至中台北31日電）大學招生競爭激烈，不少熱門校系減少採計科目。陽明交通大學材料系申請入學第1階段，完全不採計數學科，在網路引起熱議。系方則解釋，第2階段仍會看數學表現，「沒篩不代表零分就能進。」

國教行動聯盟副理事長、十二年國教家長聯盟副理事長陳國祚今天在「十二年國教家長聯盟（基北區）」臉書（Facebook）專頁發表文章，指陽明交大材料系今年在申請入學管道，無論是「檢定標準」還是「篩選倍率」，都沒有用到學科能力測驗（學測）的數學科。

陳國祚接受中央社電訪表示，材料系不採計數學科，應與系方的招生策略有關，主要是想和台灣大學相關校系做區隔，避免重複錄取、招到同一批人，導致缺額。

陳國祚認為，學系著眼招生成績好不好看，而不是選到真正適合的學生。不只是材料系，很多理工學系都減少採計科目，可能影響台灣科技業的競爭力。他也說，校系採計科目的選擇，難免會有犧牲，「但要看犧牲符不符合社會正義。」

對此，陽明交通大學材料系主任吳文偉解釋，申請入學第1階段沒採計，不代表不重視數學。在第2階段的書面審查，會參考高中各科成績排名，其中就包括數學。

「沒有篩，不代表零分就能進。」吳文偉指出，即便沒篩數學科，歷年通過一階篩選的學生，數學科表現普遍仍有「前標」以上的水準。

吳文偉表示，當初選擇不採計數學，是考量材料系相對於資訊系等理工科系，比較不需要強大的計算能力，自然科的物理化學和英文能力，可能用得更多一些。

吳文偉也提到另一個考量，學測數學科難易度變化較大，有時候考得難，有時候考得簡單。有些考生其他科表現很好，只是數學考得差了一些，就無法通過篩選，「很難說公平或不公平。」

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另外，台灣大學今年有部分工學院科系取消採計國文科，同樣受到網路關注。陳國祚推測，有一年數學考的較簡單，滿級分人數爆多，導致台大熱門科系比到最後，反而是用國文科分高下，因此學系評估後才取消採計。

台大註冊組組長李宏森日前接受媒體聯訪表示，校方會建議各系明年把國文科列入檢定（設定學測5標門檻），「至少檢定個均標」，藉此宣示工學院對國文科的重視。（編輯：陳政偉）1120331