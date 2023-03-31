更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

清大與新竹曙光女中科研發現 黑板比綠板更護眼

2023/3/31 21:13（3/31 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清大教授與曙光女中31日發表科研成果，發現使用黑板比目前用的綠板更能看清楚。（示意圖／圖取自pexel圖庫）
清大教授與曙光女中31日發表科研成果，發現使用黑板比目前用的綠板更能看清楚。（示意圖／圖取自pexel圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）清華大學材料系教授周卓煇今天與曙光女中今天發表「好光」科研成果，發現黑板與白色粉筆可形成較佳對比，使用黑板比目前用的綠板更能看清楚，能避免用過亮光線較能護眼。

曙光女中今天舉辦記者會發表基於「好光」的科研成果，指導老師周卓煇向中央社記者表示，曙光女中高一學生在科學社指導老師周明麗帶領，導讀自然科普書籍，並從中找到研究題材靈感，包括黑板、變色眼鏡等，都由學生發想而來。

在比較黑板與綠板何者更易看清？曙光女中學生研究指出，因黑板與白色粉筆可形成較佳對比，使用黑板有較高的閱讀清晰度，同樣距離下，可看到最小的字體大小為43pt，但目前教室使用的綠板，則只能看到59pt，因此能避免用過亮光線以護眼。

研究中也探討變色眼鏡是否具護眼效果，但發現防藍光效果不顯著，不如配戴橘色鏡片。

台大醫院眼科部主治醫師葉伯廷今天出席記者會表示，近視與環境因素息息相關，不能夠忽視接觸到的光源，過亮的光線會傷害眼睛，民眾若做好護眼，可減緩近視、視網膜炎發生，避免發生眼睛病變。（編輯：李錫璋）1120331

清華大學材料科學工程系特聘教授周卓煇（右4）31日與曙光女中學生發表「好光」科研成果，並與新竹市長高虹安（右3）等人一同合影留念。中央社記者郭宣彣攝 112年3月31日
清華大學材料科學工程系特聘教授周卓煇（右4）31日與曙光女中學生發表「好光」科研成果，並與新竹市長高虹安（右3）等人一同合影留念。中央社記者郭宣彣攝 112年3月31日
#曙光女中
#周卓煇
#葉伯廷
周卓煇
清大打造無藍害閱讀空間 保護學生眼睛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族