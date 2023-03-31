清大與新竹曙光女中科研發現 黑板比綠板更護眼

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清大教授與曙光女中31日發表科研成果，發現使用黑板比目前用的綠板更能看清楚。（示意圖／圖取自pexel圖庫）

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）清華大學材料系教授周卓煇今天與曙光女中今天發表「好光」科研成果，發現黑板與白色粉筆可形成較佳對比，使用黑板比目前用的綠板更能看清楚，能避免用過亮光線較能護眼。

曙光女中今天舉辦記者會發表基於「好光」的科研成果，指導老師周卓煇向中央社記者表示，曙光女中高一學生在科學社指導老師周明麗帶領，導讀自然科普書籍，並從中找到研究題材靈感，包括黑板、變色眼鏡等，都由學生發想而來。

在比較黑板與綠板何者更易看清？曙光女中學生研究指出，因黑板與白色粉筆可形成較佳對比，使用黑板有較高的閱讀清晰度，同樣距離下，可看到最小的字體大小為43pt，但目前教室使用的綠板，則只能看到59pt，因此能避免用過亮光線以護眼。

研究中也探討變色眼鏡是否具護眼效果，但發現防藍光效果不顯著，不如配戴橘色鏡片。

台大醫院眼科部主治醫師葉伯廷今天出席記者會表示，近視與環境因素息息相關，不能夠忽視接觸到的光源，過亮的光線會傷害眼睛，民眾若做好護眼，可減緩近視、視網膜炎發生，避免發生眼睛病變。（編輯：李錫璋）1120331