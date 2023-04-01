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屏東水底寮8小時湧破萬車次 警方調撥車道疏導

2023/4/1 09:09（4/1 09:26 更新）
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清明連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，車流量自1日凌晨0時統計至上午8時，南下車流1萬1514輛次，其中在上午7時至8時，南下車流達2857輛次，警方在1日上午調撥北上車道供南下車流使用。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年4月1日
清明連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，車流量自1日凌晨0時統計至上午8時，南下車流1萬1514輛次，其中在上午7時至8時，南下車流達2857輛次，警方在1日上午調撥北上車道供南下車流使用。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年4月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）清明連假開始，往返台東、墾丁的台1線水底寮五岔路口，車流量累積至今天上午8時已湧入逾1萬輛次，警方調撥車道因應；東琉線航班則視人潮採機動加開船班。

屏東水底寮五岔路口是往返台東、墾丁與斜接上高速公路重點路段。依屏東縣交通流量表資料，車流量自今天凌晨0時統計至上午8時，南下車流1萬1514輛次，其中在上午7時至8時南下車流達2857輛次。

屏東縣警察局枋寮分局發布訊息表示，因應車流，上午8時起調撥台1線436.5公里至445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛。目前車流順暢。

另外，屏東小琉球也是清明連假旅遊熱點，平均住房率則達8成以上。上午8時起，東琉線碼頭就陸續出現搭船旅客，船公司為因應人潮，也用欄柱拉出動線。東琉線聯營處告訴中央社記者，今天乘載量約6000人次，預估總登島人數將破萬，將視人潮狀況機動加開船班因應。

小琉球林姓水上業者告訴中央社記者，清明連假島上訂房率高，早在1個多月前就陸續接到遊客預定水上活動的電話，目前琉球當地天氣不錯，應該也會有不少遊客臨時加訂。（編輯：孫承武）1120401

屏東小琉球也是清明連假旅遊熱點，1日上午8時起，東琉線碼頭就開始陸續出現搭船旅客，船公司將視人潮狀況機動加開船班因應。中央社記者李卉婷攝 112年4月1日
屏東小琉球也是清明連假旅遊熱點，1日上午8時起，東琉線碼頭就開始陸續出現搭船旅客，船公司將視人潮狀況機動加開船班因應。中央社記者李卉婷攝 112年4月1日
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