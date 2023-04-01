更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
機捷接匿名恐嚇「台北車站A1站放炸彈」台鐵高鐵加強巡查
首頁 / 生活

雲林外海白海豚現身 海巡隊執行復育專案紀錄回報

2023/4/1 13:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）布袋海巡隊執行「台灣白海豚復育專案」，今晨在麥寮外海發現6至8隻白海豚聚集作成紀錄回報；海巡隊說，110年至今觀測累計數目413隻，但台灣海域白海豚實際上低於65隻。

海巡署艦隊分署第13（布袋）海巡隊今天新聞稿表示，所屬PP-3563巡防艇清晨6時許執行海上巡邏勤務，在雲林縣麥寮鄉外海0.2浬處，發現海豚家族（目測約6至8隻）聚集跳躍嬉戲，海巡人員發現後保持距離不敢打擾，並紀錄回報。

布袋海巡隊說，為加強海洋保育工作，自民國107年6月起執行「台灣白海豚復育專案」，運用各項勤務時機紀錄白海豚出現海域經緯度、數量等資訊，提供保育研究團體藉以推斷物種族群數量與活動領域。

布袋海巡隊所轄海域110年迄今累計觀測到413隻；依海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果，台灣海域的白海豚實際數量已低於65隻。

布袋海巡隊表示，農曆3月中旬以後台灣西部海域海象轉趨平穩，白海豚開始頻繁出現，此時適逢媽祖誕辰，民間俗稱「媽祖魚」，膚色因地域、種群而異，多呈灰白相間雜色，且帶有深色斑點，初生時全身呈深灰色，隨年齡增長淡化為獨特的粉紅色。

台灣白海豚為台灣海域特有物種，並被美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）於2018年列為瀕危物種。（編輯：孫承武）1120401

#布袋海巡隊
#台灣
#台灣白海豚復育專案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族