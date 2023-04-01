雲林外海白海豚現身 海巡隊執行復育專案紀錄回報

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（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）布袋海巡隊執行「台灣白海豚復育專案」，今晨在麥寮外海發現6至8隻白海豚聚集作成紀錄回報；海巡隊說，110年至今觀測累計數目413隻，但台灣海域白海豚實際上低於65隻。

海巡署艦隊分署第13（布袋）海巡隊今天新聞稿表示，所屬PP-3563巡防艇清晨6時許執行海上巡邏勤務，在雲林縣麥寮鄉外海0.2浬處，發現海豚家族（目測約6至8隻）聚集跳躍嬉戲，海巡人員發現後保持距離不敢打擾，並紀錄回報。

布袋海巡隊說，為加強海洋保育工作，自民國107年6月起執行「台灣白海豚復育專案」，運用各項勤務時機紀錄白海豚出現海域經緯度、數量等資訊，提供保育研究團體藉以推斷物種族群數量與活動領域。

布袋海巡隊所轄海域110年迄今累計觀測到413隻；依海洋委員會國家海洋研究院發表鯨豚研究成果，台灣海域的白海豚實際數量已低於65隻。

布袋海巡隊表示，農曆3月中旬以後台灣西部海域海象轉趨平穩，白海豚開始頻繁出現，此時適逢媽祖誕辰，民間俗稱「媽祖魚」，膚色因地域、種群而異，多呈灰白相間雜色，且帶有深色斑點，初生時全身呈深灰色，隨年齡增長淡化為獨特的粉紅色。

台灣白海豚為台灣海域特有物種，並被美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）於2018年列為瀕危物種。（編輯：孫承武）1120401