基隆嶼開放登島 市府推薦3大視角玩法

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基隆嶼自1日起至10月31日開放旅客登島觀光，基隆市政府推薦3大玩法，其中在搭船繞島時，從某些角度欣賞基隆嶼，可看見彷彿犀牛頭的形狀。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年4月1日

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆嶼今天起至10月31日開放登島，市府統計今天共有1200名滿額人次登島觀光，市府推薦旅客可從登島、繞島及登頂3大視角玩法，搭配專業導覽員解說，欣賞基隆嶼之美。

基隆市政府觀光及城市行銷處長郭霽透過新聞稿表示，第1項玩法是踏上基隆嶼，近觀「龍頭首登基」的天然奇景，與狀似龍頭的岩石合照，然後走到全新的「登上基隆嶼」藝術地標合影，留下登島紀念。

緊接著走進龍隧道中，感受岩壁隧道的清風，再行經「鐵炮百合步道」，4月到6月花朵盛開美景讓人驚豔，最後走到停機坪，在濱海步道上遙望基隆，留下登島身影，更是登島標配行程。

郭霽說，基隆嶼第2項玩法是登頂遊程，旅客可以從濱海步道走上登山步道，拾級而上，景色壯麗，在半山腰可小憩片刻，張開雙手迎向海天一色美景，再登上觀景亭搶拍海檻奇觀及青蛙石，最後登頂及基隆嶼燈塔，獨享基隆限定海景。

郭霽表示，第3項值得體驗的玩法就是繞島美拍基隆嶼，首先映入眼簾的是火山地質峭壁，拔尖而起，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工，接著遠望登山步道「之」字形盤踞山上，另外，旅客會在基隆嶼沿岸發現雞心岩，繞島時某些角度欣賞基隆嶼又像是長鼻岩、犀牛頭，令人嘖嘖稱奇。（編輯：方沛清）1120401