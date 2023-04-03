兒童節將至 環團進行絨毛與木製玩具環保大對決

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（中央社記者張雄風台北3日電）明天就是兒童節，許多家長會為孩子挑選玩具。環保團體RE-THINK（重新思考）在臉書進行「絨毛娃娃 vs 木製積木」的環保大對決，從製作材質、排碳量來分析哪種玩具比較環保。

RE-THINK提到，各材質比較以每1公斤的碳排放量計算，聚酯纖維（PET）每公斤約排放6.64二氧化碳當量（CO2e），遠高於ABS塑膠的3.23CO2e。

RE-THINK指出，絨毛玩具布料使用的是PET，不含電池的絨毛玩具排碳量略高於木製玩具，但是含電池的絨毛玩具，光是尼龍製的電池組每公斤排碳量就高達9.31二氧化碳當量。

值得一提的是，樂高積木的材質約65%是使用ABS塑膠，是碳排放量非常高的塑膠，雖然每公斤排碳量不如PET，但一組星際大戰套裝樂高組合，碳排放量還高於含有電池的絨毛玩具。

RE-THINK表示，木製玩具（積木）反而每公斤可以減少約1.7Co2e，主要原因是木頭生長過程可以吸收二氧化碳，並保存在木頭裡，由於樹木的存炭效果會因樹齡增加下降，所以選擇來源有保障的木材，並做到砍伐後重新在原處種植，不只製造省碳、還能保有固碳的效果。

RE-THINK強調，現在仍有使用PVC製的便宜塑膠玩具，雖然PVC在玩具常用塑膠材質中碳排放量算低，但製造過程常添加金屬穩定劑，使用顏料形式的鉛、鎘和砷等重金屬使色澤鮮亮、也添加鄰苯二甲酸鹽（塑化劑）。

RE-THINK解釋，鉛會導致神經系統疾病和腦損傷，鄰苯二甲酸鹽則會影響兒童的生殖發育，因此PVC曾被環保團體稱為「毒塑膠」；行政院環境保護署也已公告，今年7月起禁止食品使用PVC材質包裝。

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RE-THINK說，像是黃色小鴨、彩色水槍過去都有被檢測出添加PVC材質的紀錄，因此在選購價格低廉且色彩豐富的塑膠玩具時，要特別注意是不是PVC材質，避免潛在的健康危害。

最後，RE-THINK呼籲，整體來說，天然材質玩具比絨毛玩具排碳量少非常多；但並不是說娃娃或塑膠玩具都不能買，而是無論哪一種材質或類型的玩具，請盡量選購可以玩很久、用很久的，才會是更環保的選項。（編輯：陳清芳）1120403